洪孟楷爆核食最可能農曆年前開放　「趕在311之前送日本大禮！」

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

日本福島五縣市食品解禁議題，備受各界關注。對此，國民黨立委洪孟楷表示，民進黨很可能會利用農曆年前，比照開放萊豬進口行政命令模式，公告七天後速戰速決，年節過後恢復上班，屆時日本核食開放木已成舟，「不僅可以避免影響民進黨年底選情，同時又趕在311之前送日本大禮！」

洪孟楷指出，萊豬公投過關即代表開放日本核食也不遠了，連反萊豬會影響台灣加入CPTTP，那由日本主導的CPTTP，民進黨怎麼可能不複製政治操作，「但改名就能改運嗎？難道核四重啟公投改福四重啟公投，民進黨就會同意通過嗎？如此不合邏輯的操作方式真的太低估台灣民眾的智商！」

洪孟楷說，民進黨很可能會利用農曆年前，比照開放萊豬進口行政命令模式，利用過年期間媒體及國人焦點不在政治，公告七天後速戰速決，年節過後恢復上班，造成日本核食開放木已成舟結果，「不僅可以避免拉長戰線影響民進黨年底選情，同時又趕在311之前送日本大禮！」

洪孟楷指出，政府想要開放核食，先把兩個重點說清楚：第一、是否清楚標示食物產地來源？同時檢驗要求及規格辦法都要明確訂立，不容國人食安保護被打任何折扣，第二、請政府也把台灣加入CPTTP進度向國人報告，不要動輒綁架台灣無法加入CPTTP為由，拿國人食安健康做交換。

對於日本核食進口一事，洪孟楷強調，國民黨團必須參與、召開黨團大會討論凝聚共識，涉及食安疑慮及國人過去公投反對意見，絕不可以馬虎，「為國人食安把關、沒有折扣、不容放水！」