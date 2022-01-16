徐巧芯批黨中央核食立場急轉彎　「接下來要怎麼選舉很頭痛」

▲北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

日本福島食品開放議題再起，對於國民黨有態度鬆動引起藍營基層炸鍋的說法，雖然黨主席朱立倫16日表示，對於任何有可能傷害國人健康的食品，國民黨絕對反對，但仍遭台北市議員徐巧芯質疑，藍營最初的動作沒有和黨內溝通，儘管最後立場急轉彎，「但若一而再、再而三發生這些事情，接下來要怎麼選舉真的很頭痛。」

國民黨14日透過新聞稿指出，只要日本能向台灣保證進口食品安全，國民黨就同意日本核食進口。對此，中廣董事長趙少康批評，反對日本核食進口是國民黨的政策，是前副主席郝龍斌發起公投，經700多萬人投票通過的，要改變不是不可以，但絕不是這樣草率，「有這樣的在野黨，難怪民進黨肆無忌憚、橫行霸道！」

對於藍營基層輿論炸鍋，批評國民黨中央說法急轉彎，朱立倫16日強調，對於任何有可能傷害國人健康的，國民黨絕對反對，一定跟全民站一起。

對此，徐巧芯16日在政論節目中指出，藍營基層這兩天都在很多問號當中度過，自己昨天晚上有碰到一些國民黨立法委員，在黨團會議中也沒有討論過核食問題，但14日晚間傳出這樣的新聞稿，「大家也無從追蹤是誰發的，在群組都滿頭問號。」

徐巧芯表示，就在野黨的立場來講，國民黨應該提出三點質疑：第一、沒有檢驗跟標示，就不開放，這是給予人民選擇權的必要條件。第二、開放的理由是什麼，是為了加入CPTPP嗎，但CPTPP是跟萊豬有關，為什麼要再加一個福島食品。第三、過去民進黨反「核食」，現在卻態度大轉彎，這件事情民進黨要跟全國民眾鞠躬道歉，告訴民眾以前就是民進黨在鬼扯、再扯馬英九後腿。

徐巧芯指出，上述三點才是國民黨應該要有的基本立場，但在那篇新聞稿裡都沒看到，16日黨中央、文傳會態度轉變是「有轉比沒轉好」，如果是原本的立場、又欠缺溝通的情況下，藍營真的整個會炸鍋，不只是支持者還有民代。

徐巧芯表示，過去國民黨曾提出反福島核食公投，也有很多人投下同意票，不能兩年後沒有任何論述突然大轉彎，這對選民難以交代，所以現在改是好事，但若一而再、再而三發生這些事情，接下來要怎麼選舉真的很頭痛，應該要擴大決策圈，但連黨團跟黨中央的決策圈都還沒整合，還有很長一段路要走，「呼籲國民黨，趕快亡羊補牢！」

針對立院重大議題，徐巧芯指出，應該先跟立院黨團、相關縣市首長討論，根據現在的政治氛圍找到共識後，再發布相關新聞，這才是一個正確的決策過程。