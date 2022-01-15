「牛犇疫除，喜迎福虎」　南消辦消防體驗營活動

▲台南市消防局第七救災救護大隊東門分隊，15日辦理「牛犇疫除，喜迎福虎」消防體驗營活動，吸引眾多民眾參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時值歲末年終，台南市消防局第七救災救護大隊東門分隊，15日辦理「牛犇疫除，喜迎福虎」消防體驗營活動，呼籲市民注意用火用電安全，居安思危，防範災害於未然，以期人人防火、家家平安，歡歡喜喜過新年。

東門分隊基於防災減災教育的推廣、平時除積極推動各項防火宣導外，為擴大宣導效果，15日上午結合轄區機關學校及社區鄰里舉辦消防體驗營活動，並邀請東區區公所、東門派出所、東南地政事務所、台南監理站等單位共襄盛舉，設置宣導攤位。

台南市政府弦情二胡社團及顧曉蘭舞蹈教室也應邀到場表演，並由熱心的聖為有限公司、太保宮、牛頭牌股份有限公司、成大企協管45、小北百貨、香格里拉酒店、永揚消防安全設備公司、正德防火公司等單位贊助豐富紀念品，參加民眾只要完成各宣導站關卡，就可以到奬品兌換處領取活動紀念品。

活動中同時設計有國小學童組及成人組兩組消防員體驗競賽，成人組部分由消防員接受民眾現場報名挑戰，成績前三名者並可獲得黃偉哲市長親筆簽名的紀念品。活動中將各種救災救護技巧及知識融入競賽項目中，讓大小朋友在在體驗過程中，更進一步了解消防員平日的工作,逹到寓教於欒的目的。

消防局秉持市長黃偉哲的施政理念，在農曆春節的前夕，推廣防火宣導活動，本次活動關卡非常豐富有趣，國小學童組有「消防卡牌遊戲」、「119數字積木」、「濃煙體驗」、「停躺滾」及「抛救生圈」；成人組有「火場搜索」、「障礙破壞模擬」、「人命搜救」、「火場穿越」及「CPR」，期望藉由本次活動提升市民正確的防火觀念、並讓民眾體驗消防員的打火訓練內容，寓教於樂。

東門分隊呼籲市民朋友，災害之前早預防，災害來時少傷亡，近期天氣寒冷務必注意保持室內通風、避免一氧化碳中毒，同時也請市民朋友不要濫用救護車，將救護資源留給需要的人。