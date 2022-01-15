　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「牛犇疫除，喜迎福虎」　南消辦消防體驗營活動

▲台南市消防局第七救災救護大隊東門分隊，15日辦理「牛犇疫除，喜迎福虎」消防體驗營活動，吸引眾多民眾參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第七救災救護大隊東門分隊，15日辦理「牛犇疫除，喜迎福虎」消防體驗營活動，吸引眾多民眾參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時值歲末年終，台南市消防局第七救災救護大隊東門分隊，15日辦理「牛犇疫除，喜迎福虎」消防體驗營活動，呼籲市民注意用火用電安全，居安思危，防範災害於未然，以期人人防火、家家平安，歡歡喜喜過新年。

東門分隊基於防災減災教育的推廣、平時除積極推動各項防火宣導外，為擴大宣導效果，15日上午結合轄區機關學校及社區鄰里舉辦消防體驗營活動，並邀請東區區公所、東門派出所、東南地政事務所、台南監理站等單位共襄盛舉，設置宣導攤位。

▲台南市消防局第七救災救護大隊東門分隊，15日辦理「牛犇疫除，喜迎福虎」消防體驗營活動，吸引眾多民眾參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府弦情二胡社團及顧曉蘭舞蹈教室也應邀到場表演，並由熱心的聖為有限公司、太保宮、牛頭牌股份有限公司、成大企協管45、小北百貨、香格里拉酒店、永揚消防安全設備公司、正德防火公司等單位贊助豐富紀念品，參加民眾只要完成各宣導站關卡，就可以到奬品兌換處領取活動紀念品。

▲台南市消防局第七救災救護大隊東門分隊，15日辦理「牛犇疫除，喜迎福虎」消防體驗營活動，吸引眾多民眾參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動中同時設計有國小學童組及成人組兩組消防員體驗競賽，成人組部分由消防員接受民眾現場報名挑戰，成績前三名者並可獲得黃偉哲市長親筆簽名的紀念品。活動中將各種救災救護技巧及知識融入競賽項目中，讓大小朋友在在體驗過程中，更進一步了解消防員平日的工作,逹到寓教於欒的目的。

▲台南市消防局第七救災救護大隊東門分隊，15日辦理「牛犇疫除，喜迎福虎」消防體驗營活動，吸引眾多民眾參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局秉持市長黃偉哲的施政理念，在農曆春節的前夕，推廣防火宣導活動，本次活動關卡非常豐富有趣，國小學童組有「消防卡牌遊戲」、「119數字積木」、「濃煙體驗」、「停躺滾」及「抛救生圈」；成人組有「火場搜索」、「障礙破壞模擬」、「人命搜救」、「火場穿越」及「CPR」，期望藉由本次活動提升市民正確的防火觀念、並讓民眾體驗消防員的打火訓練內容，寓教於樂。

▲台南市消防局第七救災救護大隊東門分隊，15日辦理「牛犇疫除，喜迎福虎」消防體驗營活動，吸引眾多民眾參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

東門分隊呼籲市民朋友，災害之前早預防，災害來時少傷亡，近期天氣寒冷務必注意保持室內通風、避免一氧化碳中毒，同時也請市民朋友不要濫用救護車，將救護資源留給需要的人。

►最保暖的外套是這種材質！

ET快訊
快訊／中壢高商1030師生、東興國中176人採檢出爐
1922重啟湧43萬人預約　「四大廠牌」預約人數出爐
西堤增3客人確診　與銀行尾牙「不同天用餐」也中鏢
機場群聚監測至1／22　逾6千人二採出爐
輝瑞新冠口服藥通過EUA　適用條件曝光
聯邦銀感染源頭找到了！　基因定序與她染同Omicron
新增72例境外移入「美國23例最多」　46例落地採檢揪出
快訊／本土增6例！　境外+72
LIVE／西堤「又有客人確診」病毒入校園　陳時中最新說明
清純女星遭逼下海拍片！拒演「被打斷肋骨」　消失25年近況曝
「吃了學長1年早餐」男女主角結婚了！　金戒求婚只因她1句話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南勞工學苑成果展現新氣象　黃偉哲期勉打拼幸福大台南

「牛犇疫除，喜迎福虎」　南消辦消防體驗營活動

台南市環保局「環教列車」 帶市民朋友走讀環教場域

台南監警環週末夜重棒出擊　3小時開罰改裝車等違規92件

太子爺頭上偷香油錢　鴛鴦竊嫌在新營太子宮栽了

台水公司屏東區處籲春節前避免同時用水　確保用水無虞

台灣高鐵「捐血傳愛」最終站抵桃園　募集529袋熱血為歷年最多

屏東消防救護員接種第3劑疫苗　繼續堅守防疫第一線

移民署邀泰國辦事處共同守護臺灣豬　宣導安心接種疫苗

竹市迎虎年　3米高「光虎」1／21起鎮守東門城

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

野原廣志的腳？陸男脫鞋工作　黑狗好奇一聞...暴衝路旁狂嘔

外送員「貼身過彎+闖紅燈左轉」　騎士傻眼狂唸網歪樓：實況主？

貼心橘貓哥緊黏6個月大萌妹　堅持一起睡被踢打也不走❤

比特犬勇敢捐血救毛孩同伴　乖巧躺診療台網狂讚：好棒

同理、阿蘭改編《身騎白馬》乱彈阿翔聽到想哭　《聲林之王3》太難選...徐佳瑩吃胃藥

《大學生了沒》李唯楓赴陸「百萬存款被騙光」　熊熊、席惟倫戀情全見光死

糖炒栗子塑膠片「正確用法曝」　鋸齒壓中間大錯！關鍵是尖頭

台南勞工學苑成果展現新氣象　黃偉哲期勉打拼幸福大台南

「牛犇疫除，喜迎福虎」　南消辦消防體驗營活動

台南市環保局「環教列車」 帶市民朋友走讀環教場域

台南監警環週末夜重棒出擊　3小時開罰改裝車等違規92件

太子爺頭上偷香油錢　鴛鴦竊嫌在新營太子宮栽了

台水公司屏東區處籲春節前避免同時用水　確保用水無虞

台灣高鐵「捐血傳愛」最終站抵桃園　募集529袋熱血為歷年最多

屏東消防救護員接種第3劑疫苗　繼續堅守防疫第一線

移民署邀泰國辦事處共同守護臺灣豬　宣導安心接種疫苗

竹市迎虎年　3米高「光虎」1／21起鎮守東門城

快訊／中壢高商1030師生、東興國中176人採檢結果出爐！

他鏡頭前遭亂刀刺死　家人看「視訊直播」崩潰！女友竟狂拍血屍照

1922重啟3小時湧入43萬人預約！莫德納最搶手、高端排第三

西堤增3名客人確診！1人和「銀行毒尾牙」差兩天去也中鏢

陳時中：機場相對安全！群聚監測至1／22　逾6千人二採結果出爐

獨行俠唐西奇轟27分大三元　灰熊下半場全面熄火斷送11連勝

台南勞工學苑成果展現新氣象　黃偉哲期勉打拼幸福大台南

物流司機愛上老闆娘「我中了妳的毒」　人夫綠炸怒求償60萬

高中木聯／董子恩+學弟夾擊　平鎮黃冠倫開轟特別有感

聯邦銀感染源頭找到了！基因定序與桃機清潔員染同Omicron

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

地方熱門新聞

高鐵桃園站「捐血傳愛」　募集529袋熱血

台東晚間再傳境外移入+1！衛生局避談

太子爺頭上偷香油錢栽了

台南監警環週末夜重棒出擊

台南仁德區汽機車車禍2人送醫

桃園設置30處社區接種站

台南市環保局「環教列車」

台南疫苗接種預約系統網頁版上線

消防安全健康步道邀請你來踩春！

台南3處新式科技執法設備上路

蘇澳曳引車猛撞機車！移工夫妻1死1傷

公費疫苗預約平台15日開放

台南將加開6場疫苗追加劑

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

更多熱門

相關新聞

環球科大結合善心團體　共辦英日語體驗營

環球科大結合善心團體　共辦英日語體驗營

環球科技大學應用外語系與斗六北區扶輪社為增進偏鄉學童雙語學習機會，體現在地關懷及大學社會責任，自2016年起偕同雲林縣口湖鄉文光國民小學，執行英/日語文化體驗大手攜小手學伴遠距教學計畫。這項雲林沿海教育盛會，今年第六度在文光國小舉辦，內容及趣味性依然備受師生喜愛。

虎豹潭6人遭沖走　帶團老師：沒想到天氣這麼糟

虎豹潭6人遭沖走　帶團老師：沒想到天氣這麼糟

花蓮獨木舟海洋體驗營　推出即秒殺

花蓮獨木舟海洋體驗營　推出即秒殺

線上課程爆棚「很實作」　基隆職業試探中心顛覆想像

線上課程爆棚「很實作」　基隆職業試探中心顛覆想像

雲林VDS活力東勢親子拔蘿蔔體驗　再掀食農教育浪潮

雲林VDS活力東勢親子拔蘿蔔體驗　再掀食農教育浪潮

關鍵字：

南消消防體驗營

讀者迴響

熱門新聞

百萬網美「性愛片瘋傳」曝悲慘身世！

預言本土病例下降！名醫：高峰已過

水逆來了！唐綺陽點名「4星座」首當其衝

女友和阿嬤都失蹤　妹控學霸哥藏10多顆人齒

男大生偷騎同學黃牌重機　失控自撞爆頭亡

日月光辣妹「Turn口罩」正臉曝光　IG起底

新娘迎親跳熱舞　新郎暴怒推開：不娶了！

周杰倫MV最正女主角？網認證「她」狂飄仙氣

買到好市多「地獄級雷物」　她氣奔退貨！

快訊／西堤群聚驚傳再+3人確診

女生不在意男生開TOYOTA或雙B

男大生借重機自撞　口鼻流腦脊液亡

水逆來了！4星座逆風迎接超強運　「工作+桃花」飆升

台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

快訊／桃園+6！西堤3顧客、3學生確診

更多

最夯影音

更多
大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫
Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

野原廣志的腳？陸男脫鞋工作　黑狗好奇一聞...暴衝路旁狂嘔

野原廣志的腳？陸男脫鞋工作　黑狗好奇一聞...暴衝路旁狂嘔

外送員「貼身過彎+闖紅燈左轉」　騎士傻眼狂唸網歪樓：實況主？

外送員「貼身過彎+闖紅燈左轉」　騎士傻眼狂唸網歪樓：實況主？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面