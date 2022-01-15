快訊／桃園男「刀砍後腦殺妻」抱屍睡　檢方收押未禁見

▲葉男疑似酒醉持刀砍死妻子。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌、鄒鎮宇／桃園報導

桃園一名60歲葉姓男子13日酒後持刀殺死葉姓妻子，犯案後打給弟弟說要輕生後，抱著妻子的屍體睡著。檢方訊後認為葉男涉嫌殺人重罪且有滅證之虞，向地院聲請羈押，法院15日凌晨收押但未禁見。

檢警指出，死者是49歲的葉姓女子，八德警方13日下午接獲報案指稱，八德區某民宅驚傳有人疑似自殺，警方趕抵現場處理時發現客廳並無人，在主臥室發現葉姓男子抱著妻子，妻身上有多處開放性傷口，其中頭部等處有多處刀傷，但葉女已無生命跡象，現場遺有3把菜刀與水果刀等證物，葉男身上有多起疑似自殘傷口。

▲葉女頭部、頸部有多處刀傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）



桃園地檢署14日下午相驗死者，發現葉女頸部等處有多處開放性傷口，初步不排除是葉男酒後持刀砍死妻子，檢方將另排時間解剖釐清死因，以查明真正死因與行兇動機。

桃園地檢署指出，涉嫌殺妻的葉姓男子，經檢方偵訊後，依涉嫌殺人重罪且有滅證之虞，向地院聲請羈押。法院認為，葉嫌有逃亡、滅證之虞，今凌晨依殺人罪嫌將他收押未禁見。

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