黑幫夜店搭訕富二代「詐賭逼簽本票」　他被拍裸照+DIY影片

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲線報，有竹聯幫仁堂明仁會成員在夜店搭訕富二代，將人帶去賭博，並利用詐術讓富二代輸錢，並押走囚禁，甚至強逼拍裸照以及「DIY」的影片，警方鎖定10人，日前兵分多路前往查緝。

警方調查，26歲的陳姓男子，平時自稱是竹聯幫仁堂明仁會成員，還宣稱是明仁會要角「京葵」的乾弟，在夜店鎖定出手闊綽的富二代，藉機靠近並與對方攀談搭訕。

▲陳嫌等人在夜店搭訕富二代前往「安排好的賭局」，等被害人賭輸後再將人囚禁逼簽本票。（圖／記者邱中岳翻攝）

等富二代上鉤之後，陳姓男子再夥同小弟，將人帶往設好的賭局賭博，並利用詐術讓被害人欠下巨款，然後將人囚禁或者是帶去找父母親要錢，甚至囚禁被害人72小時，還要被害人錄下裸照以及「DIY」的影片。

據了解，1名陳姓富二代欠下4千萬賭債，被拍下不雅影片後，還被囚禁，最後被押去找父親要錢，家屬付了167萬才放人，另名22歲的白姓男子則是輸了6百多萬，家屬拒絕付錢，陳男等人沒有辦法只能放人。

▲陳嫌等人自稱竹聯幫明仁會成員，竟囚禁富二代逼拍下裸照以及「DIY」的影片。（圖／記者邱中岳攝）

最後則是1名王姓富二代，被詐賭欠下1千8百萬，家屬付了4百萬後獲釋，警方在2021年11月初鎖定陳嫌等10人涉嫌重大，於是展開追查，並在日前兵分多路前往攻堅埋伏，順利逮捕陳嫌等10人到案。

警方在陳姓男子等人的住處搜出證物，其中包括富二代被逼簽的本票、和解書以及警棍、辣椒水、手銬等證物，訊後依照《組織犯罪條例》、恐嚇、妨害性自主、妨害自由、傷害以及詐欺等罪嫌送辦。

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