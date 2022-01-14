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買保險套會順便買這物！全聯、熊貓揭大數據　台灣人下單前3名出爐

▲▼全聯與foodpanda合作。（圖／業者提供）

▲全聯與foodpanda合作，也各自分享外送平台在去年熱銷前3名的生鮮雜貨。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全台最大外送平台foodpanda昨13日宣布與全聯福利中心合作，1月起消費者在foodpanda就可以買到全聯生鮮雜貨等商品，門市遍布北中南，預計第一季挑戰350間門市上架！而foodpanda和全聯小時達也公布去年在外送平台最熱銷的商品前3名，從大數據分析，台灣人買保險套時，都會順便購買「口香糖」，揭開許多人的小秘密。

foodpanda 觀察發現，生鮮外送再也不是忙碌上班族的專屬需求，而是大多數民眾的日常，為了推動生鮮外送普及化也積極佈局，拓展品項多元性及服務廣度。今年1月起與全聯合作，門市陸續上線，更挑戰第一季達到全台北中南共350間門市。

這次與全聯合作，不僅範圍最廣、密度最高，全聯上架 foodpanda的商品更上看3000項，品類涵蓋生鮮蔬果、冷凍食品、常溫食品、家用雜貨等，通通可以一鍵到府，讓消費者擁有更多選擇，線上線下消費零差異，滿足生活各式情境的即時需求。

▲▼全聯與foodpanda合作。（圖／業者提供）

▲「全聯」登上foodpanda消費者敲碗上架關鍵字NO.1，促成雙方合作。（圖／業者提供）

而foodpanda零售事業部總監何禮旭也分享，很多消費者透過foodpanda買生鮮時，也會順便買生活雜貨用品，透過大數據也看到有趣的現象，例如去年12月很多人趁雙12優惠囤貨紙尿布；另外因為有節慶關係，「保險套」在那期間的銷量竄升也非常快。

而台灣人買了保險套，很多還會順便一起買「口香糖」，他們推測，可能是這些消費者期望讓口氣可以清新、讓伴侶愉悅，因此順道購買。

而在2021年，foodpanda最熱銷的生鮮商品第1名是「雞蛋」，若將這些雞蛋疊起來，高度相當於15座台北101；而銷售第2名是「鮮奶」，第3名則是「雞胸肉」。

另外全聯總經理蔡篤昌分享，在全聯小時達的外送平台上，銷量第1名是「奇異果」，可能跟它一年四季都有相關；而第2名則是「青江菜」，第3名是「鮮奶」。

▲▼全聯與foodpanda合作。（圖／業者提供）

▲即日起至2月3日，凡在foodpanda生鮮雜貨專區選購全聯商品，輸入優惠碼享好康。（圖／業者提供）

為了慶祝foodpanda與全聯合作，即日起至2月3日也釋出好康，凡在foodpanda生鮮雜貨專區選購全聯商品，輸入專屬優惠碼「全聯來了」就享獨家69折優惠。

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