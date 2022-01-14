確診男「因WIFI連不上」大鬧防疫旅館！害5人被隔離　民政局：罰10萬

▲為因應春節返台檢疫人潮，台北市觀傳局未來預計再增加34家防疫旅館、提供房間數將超過1萬3000間。（示意圖／台北市觀傳局提供）

記者彭懷玉／台北報導



春節返鄉進入高峰，每天都有大量旅客須入住防疫旅館隔離，不過日前卻發生檢疫旅客暴衝到大廳事件，民政局區政監督科長郭素蓉說明，對該案最低會裁罰檢疫旅客10萬元，而截至出稿時間，業者一直未接聽電話。其他防疫旅館業者也無奈表示，有些客人會無所不用其極，這樣會導致服務人員很崩潰，甚至變成員工害怕客人更甚過病毒。

境外疫情嚴峻，桃機光是三天半篩檢入境旅客，就驗出8.7％陽性率，也讓防疫旅館員工繃緊神經。福君海悅大飯店於1月7日發生檢疫旅客爆衝事件，當時，從中國大陸入境的男子，因為手機不能使用而大鬧防疫旅館，大聲吆喝「你給我上來、你給我上來」，當飯店人員上樓協助時，一抵達該樓層時，竟看到檢疫旅客已跑到門外，讓員工嚇得花容失色。

民政局區政監督科長郭素蓉說明，該個案在1月7日下午3點入境，並入住大同區福君海悅大飯店，4點有跟飯店反應Wi-Fi無法使用、熱水瓶也有問題，按照SOP服務流程員工有上去處理，但因個案抱怨旅館人員動作太慢，仍要求換房，沒想到晚間6點30分換房後，7點就情緒暴衝違規外出到大廳。

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▲防疫旅館加強清潔消毒。（示意圖／記者許宥孺翻攝）

郭素蓉說明，因當時個案情緒失控，員警4位和里幹事1位極力勸導後，8點多才回去房間，由於違規需要強制安置，隔天將該員移到中央檢疫所，不過，由衛生局人員移送途中，竟通報個案確診。

針對違規個案，民政局依《傳染病防治法》第58條第1項第4款，違規外出2小時內，開罰「最低10萬元」。另外，因這4名員警及1位里幹事暴露風險中，均被要求居家隔離。

對此，業者均未接聽電話，其他防疫旅館業者指出，依照經驗法則來判斷，通常這類客人自己本身的問題比較多，很多的客人要求很多，期望也很多，所以為了達到目的，有些客人會無所不用其極，這樣會導致服務人員很崩潰，甚至變成員工害怕客人更甚過病毒，單位主管要花很多時間跟同仁溝通。