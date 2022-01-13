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李眉蓁抄論文「原作者拒拿賠償」！律師呂秋遠：將讓她入監服刑

▲▼高雄市長補選，江啟臣陪同李眉蓁現身競選總部發表敗選感言。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市議員李眉蓁假論文案遭起訴。（圖／ETtoday新聞雲資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

高雄市議員李眉蓁前年參選高雄市長補選時，遭踢爆其中山大學碩士論文有96%都是抄襲而來，原論文作者雷政儒事後提告，橋頭地檢署13日偵查終結，依違反著作權法將李眉蓁提起公訴。對此，雷政儒的委任律師呂秋遠表示，雷政儒沒有提出任何賠償要求，要的是司法還給他一個正義與公道，所以接下來的任務就是「說服法官讓李議員入監服刑」。

知名律師呂秋遠13日下午在臉書發文表示，李眉蓁議員涉嫌抄襲雷政儒碩士論文的案件，歷時1年5個月終於起訴了。他解釋，時間這麼久，主要是因為檢方函送中山大學鑑定，「確認相似度超過9成，大約只有10頁以下不同，但是這需要時間鑑定，所以耗時很長。」

▲高雄市長候選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

呂秋遠透露，目前雷政儒不願意和解，而上一件論文抄襲的類似案件，法院判決6個月，幾乎逼近不得易科罰金的刑度，所以他接下來的任務，就是說服法官讓李議員入監服刑。

呂秋遠提到，雷政儒沒有提出任何賠償要求，要的只是司法還給他一個正義與公道，「所以，議員，我們就法院見了。」

李眉蓁是在2020年參加高雄市長補選期間，遭爆就讀中山大學大陸研究所的碩士論文「台灣對中國大陸之貿易分析」涉嫌抄襲。原論文作者雷政儒事後提告，橋頭地檢署13日偵查終結，認定李眉蓁的論文與雷的論為相同處高達9成，只有5頁與原著作不同，依違反著作權法將李眉蓁提起公訴。對此，李眉蓁低調回應表示，謝謝大家關心，尊重司法，已委由律師處理。

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