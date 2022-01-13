照服員成超級傳播者？羅一鈞分析傳播情況：仍不符流病定義

記者洪巧藍／台北報導

桃機染疫事件相關的照服員確診，曾赴中壢聯邦銀行辦事，現已經出現行員群聚，相關確診14人。桃園市長鄭文燦曾表示該照服員是「超級傳播者」，病毒散布速度相當快，市府將採取擴大措施。不過，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，超級傳播者普遍定義為1傳10，而目前實際調查和居服員相關連約4人，分別是家人、照顧案家、乾妹妹友人、銀行員，還不符流行病學定義，也呼籲「不要特別用這樣名詞去指涉」。

▲案17473相關確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

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▲案17630相關確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

桃機群聚相關照服員個案曾到桃園中壢聯邦銀行辦理業務，指揮中心昨日下午先公布新增3例行員確診，深夜接著公布又確認9名行員染疫，桃園市政府今早進一步公布又有2人確診，該銀行相關個案累積14例，分別是13行員與1名行員家人。

陳時中表示，染疫照服員曾經於12/30、1/4兩度到銀行辦理業務，承辦人為第一個確診行員案17630，監視器畫面顯示照服員因為洽談時講電話，把口罩移開。第一波公布確診3名行員，案17630、17672、17673，今天再公布10行員確診，辦公區在1、2、3樓，1/7尾牙於西餐廳用餐有4人同桌，桃園市府已經針對員工與同時期用餐者展開疫調；另案17630家人也確診。

鄭文燦今早召開防疫記者會，表示該名居服員是「超級傳播者」，病毒散布速度相當快，市府將採取擴大措施，確保病毒擴散可以得到圍堵。

媒體提問照服員是否超級傳播者，羅一鈞表示，根據流行病學定義，1傳10列為超級傳播者，該名居服員目前能直接連結個案有1家人、1朋友(乾妹妹)、1照顧家庭個案與1銀行行員，不到10人，但後續衍生很多，以為源頭在她身上，但事實上不符合流病定義，呼籲不要特別用此名詞去指涉，她不是超級傳播者。