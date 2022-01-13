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拿陰性報告返台仍確診　陳時中研判4大可能：說他們都買的也不公平

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

近來境外移入確診人數不斷攀升，對於入境須提供兩天內PCR陰性，但仍驗出相當多陽性的情況，讓不少人匪夷所思。一名旅菲台人就爆出當地採檢內幕，透露就算沒打過疫苗，只要花300塊錢，便能取得兩劑疫苗的證明了。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也分析4種可能，強調「說他們都用買的也不盡公平。」

針對境外移入陽性率高，讓許多人疑惑，已規定要有兩天內的PCR陰性證明，為何落地採檢仍確診？更有旅外台人透露疫苗證明「可用買的」。不過，陳時中也在疫情記者會釋疑，每個國家都可能有「買」的狀況，但要說全部都是「我想也不盡公平。」

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兩天內採檢陰性報告都已經要求提供，卻還是有高陽性率，陳時中說，前提是國外的染疫比例非常高，PCR陰性證明的是「5天前」的時間沒染疫，而這兩天的意思就代表，他還有兩天空白，因此進來一樣有可能會被驗出陽性。

陳時中指出，再來就是「潛伏期」的問題，假定是他在3天內就染疫，但在第5天仍未驗出來，就是因為潛伏期有3天。他認為，不見得是有人違法，大部分染疫都是正常狀況。再次舉例，若潛伏期是6天就會有9天空白期，而Omicron也因潛伏期可能較短，就算僅3天潛伏期，換言之仍有5天都可能是驗不到的。

陳時中說明，每天都有100多人是已經辦好所有手續要進來的，但最後實際入境會少上百個左右，「我認為很有可能是在國外染疫驗出陽性了」，導致兩天內PCR陰性無法交出；另一個是開始實施繳交兩天內陰性報告時，曾有高達300多人沒有入境，也可能是因為準備不及，程序問題導致被阻擋。

陳時中提到，這件事也顯示兩天內PCR陰性報告還是有一定的功效在，假設沒有這份報告「可能還會更多(確診者)」，但他也強調，「(境外移入)不會歸零」。

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