不忍住家再貼封條驚嚇雙親　酒駕男急湊19萬繳清罰單

記者黃哲民／台北報導

新北1名李姓男子積欠健保費1萬多元，被移送行政執行署新北分署強制執行，家門被貼封條仍不繳清，還多加2張酒駕罰單共18萬元也拖著不管，新北分署查不到李男名下有其他財產，日前準備帶封條登門勸說，李男被通知後孝心迸發，不捨年邁雙親受驚嚇，趕緊央請姪女借錢，一次付清19萬餘元欠款，新北分署順勢宣導「酒駕零容忍」，以免害人害己、波及無辜親友。

▲積欠18萬元酒駕罰單的李姓男子（坐者），怕住家被貼封條驚嚇雙親，急忙向姪女借錢繳清。（圖／行政執行署新北分署提供）

本案李男現年58歲，2015年間因駕駛未懸掛大牌車輛及違規停車154次，被裁罰共約20萬元罰鍰，因李男遲沒繳清，移送新北分署執行後，2016年3月囑託地政事務所將李男名下位於新北市板橋區的住家做查封登記。

李男當時出面辦理分期付款，很快繳清罰單，唯獨欠繳1萬餘元健保費沒處理，房子一直維持被查封狀態，沒想到李男又欠繳2張酒駕罰單，共被裁罰18萬元沒繳，也被移送新北分署執行，新北分署登門拜訪，請李男雙親傳話催繳，李男仍置之不理。

▲積欠18萬元酒駕罰單的李姓男子（背對者），怕住家被貼封條驚嚇雙親，急忙向姪女借錢繳清。（圖／行政執行署新北分署提供）

新北分署查明李男名下無其他財產，因而於2020年3月派人到李男住處大門貼封條，還有多位學習司法官在場「見習」實地查封是怎麼回事，李男依舊拖著不管，新北分署因此通知李男，將在昨天（12日）登門催繳，還會帶著封條備用，若先前封條脫落毀損，將重貼1次。

李男孝心迸發，不忍雙親因住家再被貼封條而受驚嚇，但他跟妻子原本打零工為生，目前失業，於是央請姪女替他出錢，姪女也擔心萬一房子沒了，阿公阿嬤會無處棲身，出面幫李男辦理分期付款、每期2萬元，但新北分署認為仍須到場檢查封條現況。

李男這下不敢再拖延，跟姪女努力籌足現金，在新北分署派人上門前，就先到新北分署以現金繳清19萬餘元欠款，總算化解危機，房子也可解封。

新北分署順勢宣導政府貫徹「酒駕零容忍」決心，呼籲民眾切勿酒駕、毒駕，以免害人害己、波及無辜親友，若遭裁罰更別拖延不繳，以免遭移送強制執行。