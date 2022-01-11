雲嘉南分署年前擴大徵才　連辦47場逾7500個工作機會等您

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，於農曆年前接續辦理實體及線上計47場徵才活動，釋出逾7500個職缺，歡迎善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，為協助企業缺工及待業民眾順利就職，於農曆年前接續辦理實體及線上計47場徵才活動，釋出逾7500個職缺，工作機會多元豐富，其中不乏資訊軟體、光電、半導體、餐飲及批發零售業等各式求才類型，歡迎有需求民眾好好把握機會，覓得好工作過好年。

日前國發會發布景氣報告為「經濟擴張」的紅燈，受惠金融、外貿及生產等持續熱絡，國內經濟穩定成長，各產業大幅度徵才，雲嘉南分署長劉邦棟表示，因應年節將近產業人力需求高，分署積極辦理47場徵才活動，特開發台南紡織、大亞電纜、GPS大廠Garmin、群創光電、茂迪光電、家樂福及雅樂軒酒店等知名企業，邀集128家企業徵才，提供逾7500個工作機會，其中薪資3萬元以上更超過5000個職缺。

配合年節將近並鼓勵民眾踴躍求職，嘉義就業中心也準備過年相關活動，徵才現場提供寫春聯、福氣擴香石手作課程、打卡拍照兌換小禮物及抽獎活動等，另台南就業中心也規劃職涯探索及履歷健檢等活動；劉邦棟鼓勵民眾踴躍參加現場徵才活動，不僅現場工作機會選擇性多，民眾也能跟廠商直接面試，加速成功錄取的機會。

雲嘉南分署配合中央各項防疫政策，參加徵才活動的民眾，將進行量測體溫、酒精消毒、實名制登記入場並佩戴好口罩守護你我健康，相關職缺資訊可洽雲嘉南分署所屬台南、永康、新營、嘉義、朴子、虎尾、斗六就業中心及就服台，或上台灣就業通網站(https://www.taiwanjobs.gov.tw)查詢。

除上述徵才活動外，雲嘉南分署也開辦自辦職前訓練課程，錄訓學員不僅免訓練費用外，符合就保非自願離職者或特定對象身分，可再申請職訓生活津貼6至12個月，課程多元豐富包括水電、冷凍空調、室內設計、烘焙、堆高機操作等19個職類、超過400個訓練機會，受理報名至2月14日止，詳細開課內容可查詢雲嘉南分署官網https://yct168.wda.gov.tw。