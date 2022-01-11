　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲嘉南分署年前擴大徵才　連辦47場逾7500個工作機會等您

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，於農曆年前接續辦理實體及線上計47場徵才活動，釋出逾7500個職缺，歡迎善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，於農曆年前接續辦理實體及線上計47場徵才活動，釋出逾7500個職缺，歡迎善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，為協助企業缺工及待業民眾順利就職，於農曆年前接續辦理實體及線上計47場徵才活動，釋出逾7500個職缺，工作機會多元豐富，其中不乏資訊軟體、光電、半導體、餐飲及批發零售業等各式求才類型，歡迎有需求民眾好好把握機會，覓得好工作過好年。

日前國發會發布景氣報告為「經濟擴張」的紅燈，受惠金融、外貿及生產等持續熱絡，國內經濟穩定成長，各產業大幅度徵才，雲嘉南分署長劉邦棟表示，因應年節將近產業人力需求高，分署積極辦理47場徵才活動，特開發台南紡織、大亞電纜、GPS大廠Garmin、群創光電、茂迪光電、家樂福及雅樂軒酒店等知名企業，邀集128家企業徵才，提供逾7500個工作機會，其中薪資3萬元以上更超過5000個職缺。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，於農曆年前接續辦理實體及線上計47場徵才活動，釋出逾7500個職缺，歡迎善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

配合年節將近並鼓勵民眾踴躍求職，嘉義就業中心也準備過年相關活動，徵才現場提供寫春聯、福氣擴香石手作課程、打卡拍照兌換小禮物及抽獎活動等，另台南就業中心也規劃職涯探索及履歷健檢等活動；劉邦棟鼓勵民眾踴躍參加現場徵才活動，不僅現場工作機會選擇性多，民眾也能跟廠商直接面試，加速成功錄取的機會。

雲嘉南分署配合中央各項防疫政策，參加徵才活動的民眾，將進行量測體溫、酒精消毒、實名制登記入場並佩戴好口罩守護你我健康，相關職缺資訊可洽雲嘉南分署所屬台南、永康、新營、嘉義、朴子、虎尾、斗六就業中心及就服台，或上台灣就業通網站(https://www.taiwanjobs.gov.tw)查詢。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，於農曆年前接續辦理實體及線上計47場徵才活動，釋出逾7500個職缺，歡迎善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除上述徵才活動外，雲嘉南分署也開辦自辦職前訓練課程，錄訓學員不僅免訓練費用外，符合就保非自願離職者或特定對象身分，可再申請職訓生活津貼6至12個月，課程多元豐富包括水電、冷凍空調、室內設計、烘焙、堆高機操作等19個職類、超過400個訓練機會，受理報名至2月14日止，詳細開課內容可查詢雲嘉南分署官網https://yct168.wda.gov.tw。

►三峽大板根這樣玩最划算

ET快訊
快訊／確診護理師足跡再+1　新北三重薑母鴨店待3小時
快訊／F16V失聯！15:25光點消失　緊急搜救飛官
摔車畫面曝！3Q陳柏惟「謝票仰倒」慘跌地
快訊／3Q陳柏惟「從宣傳車重摔地」！　緊急送醫
「乾妹妹那條線果然出事！」　醫急了：現在是在搶時間
快訊／桃園全市國小提早放寒假！　本週五最後一天上課
許淑華爆韓國瑜「不從政了」！　理由曝光
快訊／護理師男友在信義區某餐酒館工作　14顧客緊急採檢
國民黨前立委龐建國墜樓亡　網友聯想到「他」：怕爆
快訊／中山區薑母鴨店有足跡！　北市府：護理師曾去過
快訊／「2000萬劑莫德納」何時到？　陳時中回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市獲勞動部職業安全衛生績效評核良等獎　王鑫基市政會議獻獎

警防詐宣導見成效　「假催繳真詐騙」手法破功

觀光潛力爆發　雲林縣府串連山、海遊程大推「新春遊雲林」

台電南投區處長李宣昌調宜蘭　曾貼心借喪家發電機護大體

強化防疫作為　成大醫院15日上午加開莫德納疫苗追加劑接種門診

新竹慈雲路停車場春節前啟用　供357格汽車格

新竹市消防局天公壇上香祈福　同仁執勤平安

佛光山講堂暖心臘八粥　內埔警分局喜迎暖冬過吉祥年

越晚越冷低溫破10以下　雲林沿海農漁業者防寒備戰

雲嘉南分署年前擴大徵才　連辦47場逾7500個工作機會等您

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

周興哲驚喜站台周予天..秒轉身：先走了　狠吐槽他露肌寫真「看了不舒服」XD

看好淡水發展！香蕉購入第2間房　留在家鄉繼續打拚：為未來增值

只用單手！日本爸連續舉兒3年 13KG超穩舉起：想記錄孩子成長

男大生忘我聊天突被「老鼠襲擊」　嚇得狂飆髒話、直奔對面躲避XD

台南市獲勞動部職業安全衛生績效評核良等獎　王鑫基市政會議獻獎

警防詐宣導見成效　「假催繳真詐騙」手法破功

觀光潛力爆發　雲林縣府串連山、海遊程大推「新春遊雲林」

台電南投區處長李宣昌調宜蘭　曾貼心借喪家發電機護大體

強化防疫作為　成大醫院15日上午加開莫德納疫苗追加劑接種門診

新竹慈雲路停車場春節前啟用　供357格汽車格

新竹市消防局天公壇上香祈福　同仁執勤平安

佛光山講堂暖心臘八粥　內埔警分局喜迎暖冬過吉祥年

越晚越冷低溫破10以下　雲林沿海農漁業者防寒備戰

雲嘉南分署年前擴大徵才　連辦47場逾7500個工作機會等您

范國宸重返三壘？　黃泰龍：哪裡跌倒就從哪裡站起來

華航東北亞航線將領先復甦　貨運創62年新高「客貨雙雙得利！」

前台大醫嘆「這條線果然出事了」！點名2縣市：拿回5月防疫強度

快訊／確診護理師足跡再+1　薑母鴨店待3小時

病毒攻入北市、某國小停課2天　教育局：現無提早放寒假規劃

王嘉爾開春宣布喜訊　親吐「運動員轉歌手」心路歷程　

iPhone 13需求旺！河南鄭州疫情加溫　 鴻海富士康戒備保生產正常

南投「櫻花仙境」大爆發！還有波斯菊、油菜花超夢幻　限時免費開放

石獅子請假找代班？　霞海城隍廟外「虎爺雕像」坐超挺：求姻緣嗎

快訊／F16V失聯！15:25光點消失外海　緊急搜救上尉飛官

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

地方熱門新聞

桃園設置30處社區接種站

洪玉鳳喪失資格唐碧娥宣誓遞補

新北春聯「平安祥虎」　即起開放免費索取

黃偉哲籲市民對生活細節都要小心防範

敢酒駕歸仁警通通抓！

「農村好物」獲選出爐　展現新北農產在地特色

豎梯基隆塔上樑　林右昌：地標2月落成

臥龍洞3屍案外案：曾綁鞭炮炸前女友「驅魔」

欠繳30萬3千元查封土地後半繳其餘分期

執行署台南分署貨運曳引車、拖車大拍賣

黃偉哲力推希望家園　台南做工行善團樂助南投女童圓安居夢

Omicron延燒　張麗善：若有必要將立即啟動從嚴措施

越晚越冷　雲林沿海農漁業者防寒備戰

雲嘉南分署年前擴大徵才

更多熱門

相關新聞

餐飲業回溫！　人力銀行：餐飲服務職缺近9萬筆、年增17.2%

餐飲業回溫！　人力銀行：餐飲服務職缺近9萬筆、年增17.2%

餐飲服務業人力需求大，勞動市場已回溫，從經濟部統計處的數據來看，餐飲業自11月開始，已經擺脫疫情陰霾，曾擔任過排骨店二廚的小龍就發現近期有關餐飲相關的面試邀約爆增。

她聽面試官一句話超驚恐　過來人吐經驗

她聽面試官一句話超驚恐　過來人吐經驗

工作未滿3個月寫進履歷？　網曝錄取關鍵

工作未滿3個月寫進履歷？　網曝錄取關鍵

轉職潮即將到來！　離職導火線「職務與性格不合」

轉職潮即將到來！　離職導火線「職務與性格不合」

王必勝找到「2大可疑感染源頭」

王必勝找到「2大可疑感染源頭」

關鍵字：

雲嘉南徵才工作機會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／龐建國墜樓身亡！臉書「最後貼文」曝光

賴薇如「證據備齊」開戰了！

確診者一家3天2夜高雄行！萬豪酒店回應了

即／確診者跨年3天遊高雄！4處足跡曝光

過年前「最後天赦日」！111/1/11磁場超強　專家曝轉運8吉時

龐建國驚傳已罹癌　凌晨傳「12字尋死訊息」學生嚇傻

龐建國凌晨4點3度傳「不公不義台灣，我生不如死」

《華燈》花子坐牢全為他！

他不姓楊！但一報名大家都叫「楊先生」　取貨單秒懂原因

快訊／疫情燒去高雄了！桃園確診者「入住飯店」

張庭林瑞陽玩完了！陸官方震怒「出動400官員查辦」

《木曜》跨年出包再爆內幕！

妻認孩子別人的　衰男離婚後原諒

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

即／國民黨前立委龐建國墜樓身亡

更多

最夯影音

更多
隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧
楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面