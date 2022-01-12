尼加拉瓜被美制裁！　「新友邦」中國大陸馬上聲援

▲尼加拉瓜總統奧蒂嘉（右）。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國近日以「破壞民主」為由，宣布對尼加拉瓜6名官員實施經濟制裁。剛與尼加拉瓜建交滿一個月的中國大陸12日聲援尼加拉瓜，並痛批美國政府搞「霸權霸道霸凌」那一套。

中國大陸外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，中方堅定支持尼加拉瓜政府和人民自主選擇符合本國國情的發展道路。

汪文斌強調，「我們敦促美方正視自身的民主赤字，放棄動輒制裁施壓的邪路老路，不要再搞霸權霸道霸凌那一套，恪守聯合國憲章的宗旨和原則，取消對尼的單邊制裁，停止干涉尼加拉瓜內政。」

▼中國大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）



尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）已連續15年擔任總統，第四任任期更於日前展開，他在位期間發起修憲，取消了總統任期限制，並在選舉期間打壓政敵，甚至將反對派候選人逮捕，引起國際輿論撻罰。

尼加拉瓜去年12月9日宣布與我國斷交，隨後快速與中國大陸建交，並邀請大陸國家主席習近平出席奧蒂嘉的就職典禮。習近平受邀之後，也派出特使出席了奧蒂嘉的就職典禮，同時，中國大陸外交部也多次在奧蒂嘉受到歐美國家批評、制裁時聲援及支持。