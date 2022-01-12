「蝦皮店到店」列確診者足跡！業者急發聲明回應：已自主停業1天





▲確診者曾到過蝦皮店到店龜山萬壽店，業者緊急發聲明回應。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者陳韻如／桃園報導

桃機風暴持續延燒，累計至目前為止桃機群聚已有42例確診。稍早桃市府衛生居公布最新23處疫調足跡，包含中壢夜市、中原夜市、錢櫃、蝦皮店到店等，並呼籲民眾，若有足跡重疊者或有疑慮者，立即至附近採檢站篩檢。對此，蝦皮購物急發聲明回應，「今日(1/12)自主停業一天」。

指揮中心12日宣布，新增4例本土案例，其中3例來自桃園。稍早，桃市府衛生局公布最新疫調足跡，多達23處，其中包含了中壢夜市、中原夜市等。除此之外，因農曆新年將近，不少民眾都會使用電商平台蝦皮購物等等，沒想到此次足跡公布後，蝦皮實體店面「蝦皮店到店」也在其中，讓不少民眾人心惶惶。

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對此，蝦皮購物緊急發出聲明表示，蝦皮在接獲衛生局通知後，透過實聯制紀錄，顯示蝦皮店到店龜山萬壽店出現確診者足跡，而蝦皮購物也立即依照衛生主管機關指示及內部相關作業規範，該門市已進行全面清消，並於今日(1/12)自主停業一天，且請門市同仁進行自我健康監測及定期體溫回報，加強防疫把關。

蝦皮購物強調，因應疫情升溫，將員工福祉和安全放在第一位，內部嚴守各項辦公室防疫措施，包括全日配戴口罩、維持座位間距離、外來訪客申報與定期體溫量測等，並將持續關注疫情狀態，即時採取相關措施，並確保用戶權益不受影響。