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惡女檢舉違停不成秒變碰瓷黨　全身傷又涉誣告判吃6月牢飯

▲▼透天,買房,停車,車庫,社區,鄰居。（圖／Pixabay）

▲檢舉鄰居違規停車不成，自己反而吃上誣告罪官司。（圖／示意圖／Pixabay）


記者蔡怡萍／高雄報導

檢舉鄰居違停不成，還上演一連串假車禍戲碼，想提告傷害反被識破，吃上誣告罪官司！高雄一名蔡姓女子與張姓女鄰居已有多次糾紛，這次舉報張女違規停放車輛，警方到場後認定無違規情事，不料蔡女故意在張女倒車過程中站立在車輛後方，製造碰撞的假象，轉而提告傷害罪。但沒想到傷害罪的部分獲判無罪，反倒蔡女自己因誣告罪被判刑6個月。

蔡姓女子與張姓女子為鄰居，且長期不合，在2019年5月15日再度找碴認為張女違規停放車輛。在警方到場要求張女將車挪移停妥時，蔡女故意在車輛後方做出扭動身體、仰躺於車上的詭異舉動，同時持續喊叫，接著身體沿著車輛傾斜至地面，同日送醫後診斷有頭部外傷合併腦震盪、頸椎損傷、腰椎挫傷及多處擦傷，並對張女提告傷害罪。

橋頭地檢署調查後先是一度不起訴處分，發回續行偵查才對張女傷害罪起訴，但仍被法院判決無罪。而張女接著對蔡女自訴誣告罪，法官調閱現場監視器，認為蔡女當時顯然可明確判斷危險與否，卻刻意靠近緩慢移動中的車輛，並做出種種誇大、不合理的肢體動作，自導自演了這場假車禍，判定蔡女所受的傷不能歸咎於張女，於是成立誣告罪，意圖使他人受刑事或懲戒處分，判蔡女有期徒刑6個月，不可易科罰金。

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