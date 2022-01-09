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變態男鄰居狂偷窺！她種樹遮擋竟被砍光　單親媽絕望求助：怎麼辦

▲▼偷窺。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女子受不了鄰居不斷偷窺，只好向網友們求助。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

外國一名單親媽媽最近因為隔壁鄰居喜歡愛管閒事而感到十分困擾，原來住在她家隔壁的男鄰居經常會在她曬日光浴的時候偷窺她，甚至還為了更清楚地看到她在庭院做些什麼，而將她種的樹都統統砍掉，於是她只好絕望地到網上發文尋求廣大網友的建議。

據《鏡報》報導，這位單親媽媽指出，她附近的鄰居都是一群善良的人，他們總會在她不在家時，幫她餵貓或是替她將垃圾拿去丟，讓她感到十分溫暖。不過，住在她家隔壁的男子卻因為過於熱心，而讓她感到困擾。

她解釋，自己很愛在庭院曬日光浴，不過她這名愛男鄰居卻很喜歡在她曬日光浴的時候偷窺她，「他甚至還會突然發訊息問我『還好嗎？』，因為他『注意到』我在院子裡睡著了好一會兒，讓我感覺相當不舒服」。

於是，女子當著鄰居妻子的面，直接告訴男鄰居不要一直偷窺她的家，而男鄰居的妻子也因此批評了丈夫。為了保護個人隱私，這位媽媽也在她的花園裡種了一棵大樹，希望藉此來遮擋鄰居的視線，不過她某天度假回來時，竟發現她的樹居然被鄰居砍到只剩圍牆的高度，讓她傻眼不已。

這位單親媽媽在極度絕望的情況下，只好到網上發文求助，而po文曝光後，她也立刻獲得廣大網友一面倒力挺。一名網友指出，「我真的很替你感到生氣！要是我的話一定會立刻衝過去理論，要求他賠我一棵更高的樹！」而另一名網友也認為，「好鄰居是不會隨便偷窺別人的。」

也有網友從法律的層面分析，「照理說，他是不能修剪你花園裡的樹的，除非是你的樹枝長到了他們家，他才可以修剪，因此這件事確實是他不對。」還有網友建議，「你可以直接告訴他你種下大樹的原因，讓他感到尷尬，他才有可能改正自己的行為。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

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