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網路接案打零工「3路人馬潑漆+撒蟲」　餐酒館疑開除員工惹糾紛

▲▼中山區餐酒館從2020年12月底陸續遭人潑漆以及撒麵包蟲。（圖／記者邱中岳攝）

▲餐酒館疑因離職員工糾紛遭3路人馬報復潑漆以及丟麵包蟲。（資料照／記者邱中岳攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市中山區1家餐酒館從去年底開始，陸續遭人潑漆、撒麵包蟲，檢警獲報後，循線逮捕約10名涉案嫌犯，赫然發現他們分屬互不相識的3組人馬，各自從網路、群組得知幫忙出氣可獲取數千到上萬元代價，所以找店家麻煩，台北地檢署21日依恐嚇、毀損、侵占等罪起訴6名被告，未成年人移送少年法庭。

這間位於中山區錦州街的餐酒館，從2020年12月24日平安夜當天晚上，突遭2名惡煞持油漆桶潑灑，造成店家啤酒機、座位全遭殃，王姓老闆娘無奈估計損失達2百萬，沒想到，2021年1月底，又有惡煞持麵包蟲，朝著客滿的餐酒館狂撒，客人的碗盤全都是麵包蟲。

▲▼中山區餐酒館從2020年12月底陸續遭人潑漆以及撒麵包蟲。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲涉案人透露看到網路上有人說幫忙出氣可以賺錢。（資料照／記者邱中岳翻攝）

老闆娘相當困擾，決定到派出所報案，警方當時就查獲7人送辦，沒想到，3月6日晚上6時許，又有2名20多歲年輕男子，趁餐酒館開門之際，朝店內潑灑白、綠2種油漆後逃逸。老闆娘再次報案，卻一直想不起自己到底得罪誰，只記得先前曾因開除員工，和員工的女友起過衝突。

檢警循線追查到案的一共近10名被告，也都說不出自己為何要去潑漆、撒蟲，不過有人透露，因為看到網路上詢問是否要賺錢，只要能幫別人出氣，就可以獲得數千元到上萬元不等金額，因此當成打零工接案，最後分別參與3次潑漆撒蟲的6名成年人遭起訴毀損、恐嚇等罪，其中有人因隨手拿起路邊機車上的安全帽來丟擲，另外被起訴侵占罪。

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