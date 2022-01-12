桃園37接種站隨到隨打　鄭文燦喊話中央：7至12歲學童納入

▲桃園市長鄭文燦12日上午視察桃園區中五接種站，了解疫苗接種運作情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

因應桃機群聚感染案持續延燒，桃園市長鄭文燦指示全市即日起開設37個疫苗接種站，12日上午視察接種站時表示，雖然桃園疫苗第一劑、第二劑覆蓋率都高於全國，但希望能提高第三劑覆蓋率，即日起全市37個接種站不用預約，隨到隨打，若沒施打第一或第二劑民眾也可施打；此外，鑒於桃機感染案有幾名國小學童，希望中央討論7至12歲學童也納入施打範圍，確保孩子的防疫是安全的。

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▲桃園市長鄭文燦12日上午視察桃園區中五接種站，向接踵民眾致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市今日起全市37個疫苗接種站陸續啟用，市長鄭文燦上午10時許視察欸於桃園區的中五活動中心接轉戰運作情形時指出，桃園疫苗接種第一劑、第二劑覆蓋率都高於全國，65歲以上也是六都第1名，但仍希望提高第三劑覆蓋率，今天起到16日全市開設37個社區接種站，不用預約可隨到隨打，沒施打第一、二劑民眾也可施打。

▲桃園市為提高第三劑接種覆蓋率，醫護人員為接種市民提供諮詢服務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說，接種站採「單日莫德納、雙日BNT」方式接種，以今天12為例是打BNT，另外有217家醫院、診所與衛生所也有疫苗門診時段，大家可以參考接種，已請衛生局協調13個衛生所開設夜間時段，讓白天上班民眾，晚上可以去衛生所施打疫苗，希望第三劑能打好打滿，口罩戴好戴滿，目前正進入春節前入境確診高峰期，提高第三劑覆蓋率可確保社區防線安全。

▲桃園市為提高第三劑接種覆蓋率，醫護人員卯足全力服務市民。（圖／記者沈繼昌翻攝）

部分市民對於接種站疫苗存有疑慮，有人到達發現是施打BNT，甚至直接選擇離開。鄭文燦強調，BNT與莫德納都是很好的疫苗，為讓民眾有選擇權，沒辦法直接在一個站同時打BNT與莫德納疫苗，因此「單日莫德納、雙日BNT」其實很好記，市府已宣傳很多天。

鄭文燦也說明，今早在市府防疫會議上特別提到，因有國小學童確診，由於中央疫情指揮中心並未針對國小階段7至12歲學童有疫苗接種計畫，希望中央可以討論，因國外的文獻疫苗是可以接種國小學童，希望中央趕快作成決定，以確保7至12歲學童的防疫安全。

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