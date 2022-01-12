議員要求香港學大陸全民檢測　林鄭拒絕：哪個有效大家心裡有數

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港Omicron疫情殺入社區，有香港議員批評港府防疫漏洞百出，但特首、官員們卻仍自我感覺良好。對此，香港特首林鄭月娥表示，難以接受防疫漏洞百出的說法，這對數以萬計前線及幕後抗疫人員不公道，「香港確診及死亡率相對全球都較低，是醫護及前線人員的成果。」

香港選委會界別立法會議員陳凱欣12日在立法會行政長官問答會上批評，由於香港政府的防疫漏洞，導致Omicron變種病毒殺入社區，但特首及防疫官員仍然感覺良好，其實只是亡羊補牢。

陳凱欣建議，香港應仿傚大陸進行小區及全面檢測，一星期全民接受2至3次檢測，也要在農曆新年前大幅減少人流物流，建議即時推出「在家工作」，中學大學也停課，全面鼓勵留家抗疫。

林鄭月娥回應，香港防疫措施不能照抄其它地方，目前的檢測工作聚焦及有效，新一波疫情的7成本地個案，確診時已身在檢疫中心，若當局貿然聽取部分意見，放棄有成效、聚焦的檢測工作，跟進別的地方進行所謂小區檢測，她不會承擔有關後果。

林鄭月娥指出，香港曾於2020年，在中央支持及社會號召下做過全民檢測，當時在140萬人中只找到30例確診，而最近疫情中，香港90萬人檢測中，找出本輪疫情的7成確診個案，「哪個方法有效，大家心裡有數。」

林鄭月娥強調，根據八達通數據，嚴格社交距離措施的效果已經立竿見影，社會人流大幅減少，若再進一步收緊，可能需要實施「宵禁令」，這在過去面對危急情況，包含2019年時也曾經考慮過，但最終未有實施，因為不能評估後果，「香港目前不到需要採取絕對措施的地步。」