3金牌「16歲女將」返台被忽視　一天只吃一頓營養不良

▲台中啟明學校小將吳宜容（前排左二）初次站上國際舞台，成功打敗其他國家好手抱回3面金牌。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

東京奧運去年克服疫情順利落幕，我國代表團也寫下史上最佳紀錄，空軍特地派遣幻象2000陪伴體壇英雄回家，風光成績至今仍為國人所津津樂道，但卻不是每位選手都能得到如此殊榮。16歲視障小將吳宜容上月征戰亞帕青運，為台灣抱回3面金牌，吸引當地新聞台爭相報導，返國後竟無人聞問，沒有任何一家媒體刊登，吳宜容並未因此氣餒，表示將持續努力，「跑到讓自己被看見」。

1月4日下午，本刊抵達台中市立啟明學校體育館，在場館外就能聽見陣陣蒼勁有力、氣勢萬鈞的腳步聲，吳宜容與陪跑員吳農彬不願放棄任何時間，正抓緊每分每秒努力練習，在賽道上，吳宜容心無旁騖，耳中只有呼嘯的風聲和自己的心跳聲，終點則是她唯一目標，這份堅持也讓她在國際大賽上大放異彩。

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▲吳宜容雙眼全盲，得用「摸」的才能學會跑步，還需靠陪跑員吳農彬指引方向。

吳宜容是新臺灣之子，母親來自越南，她出生沒多久就被診斷出視神經萎縮，只能看見模糊光影，自小就活在全盲的世界中，但上帝的考驗還沒結束，其家境清寒，父親又爛賭成性、積欠鉅款，母親也因此離家出走，幼年在祖父的照顧下還能勉強支撐，而祖父在她小學中年級去世後，吳宜容便開始三餐不繼，時常「一天只吃一頓」，長期營養不良使她瘦弱的令人心疼。

直到小學六年級，吳宜容被看不下去的親戚送進台中啟明學校，學費一度繳不出來，由心疼她的老師們代為墊付，而她當時身高約120公分，體重也僅20多公斤，似乎一陣大風就能將她刮跑，教練張福生見吳宜容總乖巧的窩在角落而萬般不捨，邀請她加入田徑社訓練。

「沒指望她跑多好啦，找個藉口讓這孩子喝亞培、吃土雞蛋而已。」談起與吳宜容的初次相遇，張福生的笑容藏也藏不住，他提到，在三年多不間斷的營養灌溉下，愛徒已長高約20公分，也長胖了10公斤，更讓他驚喜的是，這孩子有種「磨不掉的韌性」，訓練菜單不管多累都能做完。

張福生說，啟明學校沒有操場，選手的訓練都在室內場地完成，吳宜容不僅要在短程跑道上折返，還要上跑步機，以及種種器材重訓，結束後時常痛苦的乾嘔癱軟，但吳宜容不曾喊苦抱怨，總在擦乾汗水後又開始新一輪練習。

而付出總有收穫，吳宜容的日夜努力也得到回報，她前年7月參加全國中等學校身心障礙者會長盃田徑賽，初試啼聲便奪全國冠軍，上月又再度代表國家赴巴林王國征戰亞洲帕拉青年運動會，這次更連奪100公尺、200公尺和400公尺3面金牌，成為賽場上最風光的存在。

▲吳宜容前年7月參加全國中等學校身心障礙者會長盃田徑賽，初試啼聲便奪全國冠軍，台中市身心障礙體育總會理事長陳清龍特地致贈專用釘鞋和紅包。

而亞帕青沒設置獎金制度，但該賽程被公認為亞帕運前哨站，國外媒體紛紛對這個不滿150公分的「小女孩」大為讚賞，爭相報導這名「三金嬌娃」，認為此小將的前途不可限量，吳宜容在異鄉備受推崇，在自己的家鄉卻完全被忽略，沒有任何一間媒體報導她奪金消息，連個小角落都不曾留給她。

「這代表我要跑得更好，跑到讓自己被看見。」對於自己風光回台卻沒有媒體報導的情況，吳宜容微微一笑，表示並不在意，將會持續努力，張福生則表示，接下來會讓吳宜容以亞帕運的規格訓練，期許她為國家奪得更高榮耀。

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