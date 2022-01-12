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台灣人懶得動？這「打掃神器」去年募資2.1億創紀錄

▲▼掃地機器人。（圖／達志影像／示意圖）

▲掃地機器人成為去年最夯的群眾集資產品。（圖／達志影像／示意圖）

記者林緯平／台北報導

群眾集資在台發展進入第十年，根據最新統計，2021年全台總集資金額超過33億，贊助人次超過115萬。而從年度集資產品來看，一款掃地機器人去年募資金額突破2.1億元，成為台灣群眾集資產業史上金額最高專案。有趣的是，日曆類商品則連續三年成長，去年60多件商品共獲得超過1.2億元的募資，稱為「新興印鈔機」一點都不為過。

群募顧問公司貝殼放大發布「2021年度群眾集資報告統計書」，去年集資第一名的掃地機器人產品，以突破2.1億的募資金額，成為群眾集資產業史上金額最高的專案，之後依序是空氣淨化器、重症孩童認養計畫、廚餘清除產品、電電競手機等。

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▲▼2021群眾集資平台數據統計。（圖／貝殼放大提供）

▲2021群眾集資獲最多贊助金的產品排名。（圖／貝殼放大提供）

至於前年（2020年）集資商品，雖然第一名是導演魏德聖「《臺灣三部曲》電影集資計畫」，第二名仍由另一款掃地機器人拿下，之後依序是投影機、洗衣機、口袋印刷機，顯示在新冠肺炎疫情持續影響下，「居家生活、工作、娛樂」的集資產品獲得更多青睞，台灣消費者也對「掃地機器人」情有獨鍾。

▲日曆。（圖／Unsplash）

▲民眾對於紙本「日曆」具有情懷，讓日曆成為異軍突起的集資產品。（圖／Unsplash）

此外，「日曆」類群募專案維持攀升趨勢，今年有超過60件日曆專案進行集資，其中有超過50件成功達標，總集資金額突破1.27億元、總贊助人次則逼近10萬；若與往年相比，2020年日曆型專案共20多件、總金額近4000萬元，2019年10多件、總金額為1300萬餘元。

貝殼放大分析，日曆成為集資夯品，主要因為民眾仍習慣以買年曆、日曆來當作迎接新年的儀式，也就是說，儘管數位工具相當方便，但台灣消費者對紙張的溫度與情懷仍難以割捨，在相關商品透過集資平台行銷、說故事，或藉由名人提案的方式，讓日曆類專案成為群募平台的新興印鈔機。

▲▼2021群眾集資平台數據統計。（圖／貝殼放大提供）

▲2021群眾集資獲最多贊助人次排名。（圖／貝殼放大提供）

不過，近年台灣的群募生態也悄悄轉變，從2021年贊助金額最高的前十名專案來看，其中有8件屬於「海外型代理產品」，遠遠高於群眾過去對「集資」的認知，是要支持「原創型產品」或「議題倡議型」的專案。

以近年為例，2020年排行榜前10名，共有6件為海外代理型專案，總金額為2.5億多元，而2021年10件專案中則有8件為代理案，金額加總突破5.7億元。對此，貝殼放大公關安芷嫻表示，海外代理型產品往往是已在國外集資上市過，且行銷資源較多，如此「大者恆大」的狀況，常常會稀釋掉原創或議題型產品，這是一個不可逆的趨勢。

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