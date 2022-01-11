日麥當勞也鬧「薯餅荒」！薯條停賣1個月　部分地區薯餅也停售

▲日本麥當勞也要停賣薯餅。（圖／記者許力方攝）



記者王佩翊／編譯

日本麥當勞稍早宣布，由於供貨不足，部分門市將暫時停售薯餅。事實上，日本麥當勞因為薯條原料不足，日前已經正式宣布從9日起全面停賣大薯與中薯，時間長達1個月，如今再度爆出薯餅荒，讓消費者備感困擾。

根據日媒報導，麥當勞的馬鈴薯原料大多是進口自北美，然而貨船經過的加拿大溫哥華港口近日卻因大規模的水災，再加上全球新冠肺炎疫情影響，導致原料進口延遲，供貨不足。因此日本麥當勞閃電宣布，自11日起，有部分門市的薯餅庫存不足，只能暫時停售，預計要到13日或14日後才有緩解，並重新恢復販賣。

▲日本麥當勞接連停售薯條與薯餅的品項。（圖／達志影像／美聯社）



雖然預定抵達的貨船已經陸續到達，但是數量仍然不足以完全供應全國需求。據悉，全日本共有2900間門市。

除了薯餅之外，麥當勞也已經二度宣布停售部分薯條品項。日本麥當勞2021年12月24日至30日間因為同樣理由停止販售大薯與中薯，就連套餐內的薯條也改為小包薯條。當時該公司曾強調會盡力調度庫存貨量，不過日前再度宣布，自9日起全面停售大、中薯，時間長達1個月。

消息傳出後，隨即在推特上引發一片哀嚎，網友紛紛崩潰表示，「吃麥當勞早餐就是為了要吃薯餅啊」、「怎麼連薯餅也缺貨」等。

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