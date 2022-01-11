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41歲單親媽遭23歲牛郎男友家暴！3歲兒也不放過　被狠甩數巴掌

▲▼小酌,聚會,喝酒,威士忌,乾杯,居酒屋。（圖／翻攝自pakutaso.com）

▲據悉，被害人與嫌犯是在風俗店結識，進而交往。（圖／翻攝自pakutaso.com）

記者王佩翊／編譯

日本福岡市一名41歲的單親媽媽遭到23歲的大學生男友施暴，不僅如此，她年僅3歲的兒子也被男友狂賞巴掌。警方接獲通報後以施暴嫌疑將男子逮捕，而他被逮後隨即坦承犯行，警方將持續釐清案發時的情況，並調查該名男子是否早有施暴行為。

根據《九州朝日放送》報導，現年23歲的嫌犯青木翔平是一名住在福岡的大學生，同時兼差擔任男公關。他涉嫌於10日晚間8時半左右，在41歲女友的家中，對其施暴，不但猛揣女方的肚子，還伸手打了被害女性3歲兒子好幾巴掌。

據悉，兩人交往後，青木翔平就經常自由出入女方的住處，10日當天也一如往常地來到被害人家中，然而當男方正準備回家時，兩人疑似發生口角，嫌犯一言不合就動手痛毆該名女性與其兒子。警方接獲通報後隨即介入調查，並依施暴嫌疑將男大生逮捕。

青木被逮後坦承犯行，對於犯案動機他則稱，是因為女友在爭執中把他的衣服扯破，小孩又在一旁拿玩具砸他的手，一氣之下才會動手。警方將會持續深入調查以釐清案發經過，同時也將調查嫌犯先前是否就曾經對被害母子施暴。

據悉，該名男大生是酒店的男公關，而女方疑似就是他工作的風俗店的「恩客」，隨後才演變為交往關係。

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