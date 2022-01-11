桃機疫情擴及雙北　孫大千批：指揮中心過去都在唱歌喝紅酒嗎？

▲孫大千痛批指揮中心。（圖／翻攝孫大千臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

桃園機場疫情持續擴大，今（11）日新增12例且範圍擴及雙北。對此，前立委孫大千痛罵，指揮中心在過去兩年都在唱歌喝紅酒嗎？民進黨口中的超前部署，永遠都只是天方夜譚。

孫大千指出，既然嚴守邊境是台灣防疫工作最重要的戰略，那麼機場、防疫計程車和防疫旅館當然就是關鍵防線。指揮中心為什麼沒有針對機場和防疫旅館的日常運作及早提出防疫指引和進行定期的稽查？為什麼直到今天才突然發現桃園機場的防疫佈署有205項缺失呢？

孫大千質疑，既然入境旅客要進行第一次的採檢，為什麼採檢結果要拖到兩天後才能知道呢？台灣的PCR採檢能力有這麼兩光嗎？如果無法確定入境旅客沒有染疫，為什麼不在機場進行嚴格的分流措施呢？為什麼要讓入境旅客和機場工作人員使用同樣的空間？

孫大千表示，歐美地區疫情嚴重已經不是一天兩天的事，既然現在可以要求長程航班入境旅客要先在機場進行快速PCR採檢，確定陰性後，才能夠循一般途徑入境，那麼為什麼不早一點推動這項政策？這樣不就可以大幅的降低機場、防疫計程車和防疫旅館的染疫風險嗎？

孫大千痛批，搞了半天，原來防疫計程車是可以讓入境旅客和一般民眾混搭的，這和諾富特飯店的混居事件有什麼不一樣？如果防疫旅館都不可以混居了，為什麼防疫計程車可以混搭？很顯然的，指揮中心並沒有在第一波本土疫情結束後學到教訓和經驗，民進黨口中的超前部署，永遠都只是天方夜譚。