台電南投區處長李宣昌調宜蘭　曾貼心借喪家發電機護大體

▲台電南投區處前任處長李宣昌（左）調任宜蘭，新任處長張文在（右）就職（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

台電日前進行人事異動：南投區營業處長李宣昌與宜蘭區營業處處長張文在對調，10日舉行南投區處長交接典禮；縣長林明溱全程觀禮祝賀，並回顧過去曾有喪家治喪期間突逢停電、台電立刻出借發電機，讓大體得以冰存保全、喪家感激涕零，他特別感謝台電對南投縣民的貼心服務。

當天交接典禮交接儀式由台電副總經理兼執行長王耀庭監交，中華民國工業區廠商聯合總會副理事長董正宗、國民黨南投縣黨部主委林儒彬、南投縣議會秘書長李孟珍、經濟部中部辦公室主任郭坤明全程觀禮，立委許淑華、馬文君、羅美玲、何欣純也都派代表出席，還有縣議員賴燕雪、行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧、電氣公會及台電中部地區單位代表也都到場祝賀。

林明溱致詞時，除感謝台電近年來在南投地區推動許多電力建設，並提及曾有家住中寮的喪家憂心向他反映，因治喪期間適逢停電，擔心冰櫃大體保存出問題，他立即向將調任宜蘭的李宣昌求助，結果喪家很快就獲台電借用發電機、還服務到家，當場讓喪家幾乎要感動落淚。

林明溱也說，在南崗工業區工業路延伸時，台電積極配合地下化，鹿谷下水道工程亦獲台電配合遷移管線，而學校教室班班裝冷氣，台電更由李宣昌帶頭逐校安檢、確保供電穩定和安全無虞，在在力助縣府推動重要建設。

王耀庭表示，卸任處長李宣昌在南投區處服務近2年，無論在國中小冷氣專案改善工程、穩定供電、災害搶修及用戶服務方面，均表現績效優異，另平時與地方政府及行政機關跨平台協同合作方面亦深獲好評；新任處長張文在曾任花蓮、苗栗及桃園區處副處長，資歷相當完整。

張文在指出，未來會持續推動強化配電線路防災韌性計畫及老舊被覆線汰換工程等重大工程，並對外加強與地方政府的溝通協調合作，儘量做到滿足用戶的用電需求、對內力求勞資和諧，確保員工及承攬商的工作安全，努力讓台電做為南投鄉親的好厝邊、好鄰居。