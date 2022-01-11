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半夜病房調度難！落地採檢確診17人全送到「這2家醫院」

▲▼陳時中視導桃園機場登機檢疫2.0專案。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

桃園機場今（11）起落實長程航班旅客快速PCR採檢新規定，上午5架航班共有253人次入境，驗出17人確診，陽性率7.8%。另外，因為半夜病房調度困難，首日確診陽性個案全送往部桃與長庚兩間醫院。

今是長程航班旅客入境採檢措施上路首日，中央流行疫情指揮官陳時中、前進指揮所指揮官王必勝坐鎮桃機指揮。王必勝表示，新措施流程第一次走，時間拖得比較長，很多地方需要改善修正，之後會比較熟練，希望旅客不會因為專案等太久，目標是讓陰性旅客可在1小時內離開候機室。

王必勝表示，今早5航班共有253人入境，採檢結果發現共有17人確診，陽性率比預期的還要高。他也指出，後續醫護人力會根據航班載運人數進行安排，「今天採檢問題不大，速度比較快，但檢驗就要再快一點，檢驗的量能還要再增加。」

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原本上午王必勝宣布陽性率為6.7%，但陳時中下午在記者會中更新為7.8%，他解釋，因為西雅圖入境航班原本登記旅客46人，但實際僅21人搭乘，讓總採檢人數減至217名，其中17人確診。

陳時中說，機場人力的確吃緊，建議採檢人員可以多分幾組施作，以免前一組還沒採完，下一組就進來。因為半夜病房調度困難，今天入境確診個案多送往部桃與長庚兩間醫院，目前已請衛福部次長石崇良調度北區醫院承接，以免病患過於集中。

陳時中表示，Omicron潛伏期短，希望在機場攔檢可以攔到7~8成，當下檢驗完有變化的可能性也不高，希望能用到相對安全，對機場能有一些幫助。他表示，早上驗出17人「數目也是不小」，但如果沒有在第一時間攔下來，通關後對於防疫計程車、機場人員等都是壓力。雖然對於入境的人很抱歉，但為了家園安全，大家還是要忍耐。
 

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