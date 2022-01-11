　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

擁10車卻拒繳200萬罰款！臉書PO文洩行蹤　執行署一招讓他解套

▲執行署屏東分署查封義務人車輛 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲執行署屏東分署查封義務人車輛 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名從事舞台搭建負責人，滯納監理罰鍰及通行費達200多萬元，名下雖有10台車，但行蹤飄忽不定，法務部執行署屏東分署根據臉書po下許多大貨車照片，掌握他行蹤，採取扣押等方式，讓他終於出面處理債務，辦理分期付款，達成雙贏局面。

▲執行署屏東分署查封義務人車輛 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲執行署屏東分署查封義務人車輛 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

執行署屏東分署說，這名義務人滯納監理罰鍰及通行費等案件累計達200餘萬元，執行案件累計高達1600餘件，居分署之冠；雖名下車輛共有10台，其中9台車齡11年至23年均已逾檢註銷，分署人員前往他的戶籍地及營業地，均未能尋獲義務人所有汽車。

後來透過臉書搜尋，發現他從事舞台搭建工作，經比對其臉書相片發現大貨車行蹤，準備前往查封車輛，分署另同時核發命令扣押義務人對第三人廠商之應收帳款債權，雖未能扣得任何款項，惟經第三人告知，終於促使義務人出面處理。

義務人到分署後陳稱，因新冠肺炎疫情致工作幾近停擺一年餘，生計陷入困境，且先前因員工工作時發生意外，義務人已賠付數百萬元，又須負擔長輩的安養費用，雖知積欠罰費不少，卻不太敢面對，「真的沒錢處理」。

經分署執行人員告知其貨車大多已逾檢註銷牌照，若繼續行駛道路或停放道路，可能遭舉發而衍生罰鍰永遠繳不完的後果，故勸諭義務人儘速繳清各該車輛所欠稅費後換領新牌照。

嗣他就其中一部貨車洽移送機關繳清全部罰單、燃料費、牌照稅案件共計108筆欠費，且完成車輛檢驗與新領牌照手續，並陳稱會儘速另行籌措款項處理另一部貨車，於重新換領牌照前，不會再使用。義務人並依分署之命令，先後交出其中5部車輛供分署查封，他向執行人員陳稱，日前疫情趨緩民俗活動變多，工作機會增加，希望貨車能由其保管及繼續營業，有收入方可維持生計及繳納所欠款項，經多次調查詢問，義務人申請以60期繳納全部欠費及罰單，於徵得移送機關同意後業已辦理分期。

屏東分署表示，該案除考量義務人及其員工家庭生計之維持外，為維護法律秩序，避免新增違規罰鍰案件，分署一再督促提醒義務人就逾檢註銷牌照汽車必須繳清所欠稅費後始能繼續使用，義務人並已自行繳清一部貨車稅費完成換領牌照程序，這次執行過程，公法債權得獲妥善處理，同時使義務人於疫情影響收入情形下，藉由分署的寬緩執行，讓義務人有多些時間處理欠費，並強化其守法觀念，實屬雙贏局面。

屏東分署另將於1月14日上午舉行汽機車拍賣會，共有6部客貨車與1台機車，其中1輛TOYOTA箱型車與1部BMW中古房車為本件義務人所有。當天上午9點開放看車，9點半至10點可持證件領取號碼牌，10點進行動產喊價拍賣，欲競買者，仍請全程配戴口罩並配合分署防疫措施，各項拍賣公告及注意事項，請參閱屏東分署官網！

ET快訊
快訊／國民黨前立委龐建國墜樓！　享壽68歲
低消1杯飲料被罵翻　店家發聲了「開大絕2招神轉」
電擊棒塞嘴灌神仙水！他遭私刑亡　4煞屍體旁吃泰國菜
李秉穎坦言：對7+7「一直很不安」　曝與病毒共存3後果
快訊／落地PCR「揪出17確診」！　王必勝：比想像多
桃機31人染疫「何時升三級」？　醫給答案了
恐嚇吳姍儒「40歲男」臉書曝！　驚見2大天后在名單
快訊／桃機3救護車急開往醫院！　確診人數待確認
快訊／跌到9.6℃　1圖看強烈冷氣團南下中
台積電領日本千億補助！　條件曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國民黨前立委龐建國「墜樓身亡」！享壽68歲

協助扁家收集國務機要費貪污發票　「SOGO貴婦團」種村碧君獲無罪

軍人參加大哥慶生會　醉後偷爬上床還喊「大嫂」！人妻驚醒怒告

碰一下噴白煙！2機車擦撞瓦斯桶「被打開」　超巧合畫面曝光

彰化19小時內2工廠大火！線西布料倉庫全面燃燒　濃煙駭人

電擊棒塞嘴強灌神仙水！爪耙仔遭私刑亡　4煞屍體旁爽吃泰國菜

小媽產子渣男竟狠心殺害親骨肉！只因擔心詐騙身分曝光

桃園男搭電梯掏手機掉出「這一包」　社區住戶拿給員警揪出毒蟲

擁10車卻拒繳200萬罰款！臉書PO文洩行蹤　執行署一招讓他解套

拎北不爽！討不到錢還被嘲笑　彰化男拿改造長槍傷人

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

周興哲驚喜站台周予天..秒轉身：先走了　狠吐槽他露肌寫真「看了不舒服」XD

看好淡水發展！香蕉購入第2間房　留在家鄉繼續打拚：為未來增值

只用單手！日本爸連續舉兒3年 13KG超穩舉起：想記錄孩子成長

男大生忘我聊天突被「老鼠襲擊」　嚇得狂飆髒話、直奔對面躲避XD

快訊／國民黨前立委龐建國「墜樓身亡」！享壽68歲

協助扁家收集國務機要費貪污發票　「SOGO貴婦團」種村碧君獲無罪

軍人參加大哥慶生會　醉後偷爬上床還喊「大嫂」！人妻驚醒怒告

碰一下噴白煙！2機車擦撞瓦斯桶「被打開」　超巧合畫面曝光

彰化19小時內2工廠大火！線西布料倉庫全面燃燒　濃煙駭人

電擊棒塞嘴強灌神仙水！爪耙仔遭私刑亡　4煞屍體旁爽吃泰國菜

小媽產子渣男竟狠心殺害親骨肉！只因擔心詐騙身分曝光

桃園男搭電梯掏手機掉出「這一包」　社區住戶拿給員警揪出毒蟲

擁10車卻拒繳200萬罰款！臉書PO文洩行蹤　執行署一招讓他解套

拎北不爽！討不到錢還被嘲笑　彰化男拿改造長槍傷人

快訊／國民黨前立委龐建國「墜樓身亡」！享壽68歲

協助扁家收集國務機要費貪污發票　「SOGO貴婦團」種村碧君獲無罪

批中二補選不公平、民進黨共產極權　沈智慧：我難過到快喘不過氣

軍人參加大哥慶生會　醉後偷爬上床還喊「大嫂」！人妻驚醒怒告

如月車站？立委怕爆！深夜在熟悉路口等不到人　網友：一模一樣

慶今天「完美6個1」　新聞雲App加送「111份衛生棉組合＋一年份」

碰一下噴白煙！2機車擦撞瓦斯桶「被打開」　超巧合畫面曝光

蛋黃區供給一頭熱　2主因迫高雄蛋白「新案瀕臨消失」

三峽大板根泡湯＋餐食才1199元　加贈森林觀光門票超划算

鳳梨不忍了！痛訴長期遭「情緒勒索」拒借錢　釣出失業陳柏惟求救

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

社會熱門新聞

大學生出遊返家遭輾爆頭　同學嚇傻

不是你啦！員警喊「全部趴下」寵物萌狗跟毒蟲主人一起趴地

驚悚畫面曝！高雄男高速轉彎自撞路樹　撞破車窗彈飛慘死

3女裸屍遭丟包北市鬧區　侯友宜直指凶手職業

獨／孕妻下身赤裸陳屍摩鐵　相驗結果出爐

吳姍儒婚前驚爆收死亡威脅　男留言「我要殺了妳」

砂石車超載37.1噸拒檢　下場曝光

快訊／國一南下新竹出口火燒車！車流回堵12km

酒駕毀一家！阿嬤收「上千筆暖心捐款」又哭了

恐嚇吳姍儒「40歲男」臉書曝光　驚見2大天后在名單中

快訊／西濱死亡車禍！男大生摔車慘遭拖板車輾斃

桃園休旅車左轉撞遛狗男　柴犬死亡

台北鄰居女友「戰吼傳遍走廊」　她酸「太騷了」被告

海軍大台艦失火　官兵找酒女竟「同艘」

更多熱門

相關新聞

執行署台南分署貨運曳引車、拖車大拍賣

執行署台南分署貨運曳引車、拖車大拍賣

行政執行署台南分署受台南地檢署囑託變價刑事扣押物，17日上午10時在台南城西垃圾焚化廠停車場進行拍賣變價程序，拍賣物品有7部營業貨運曳引車及7部半拖車，歡迎民眾到場競標。

不繳一千多筆停車費罰鍰　這招逼他繳清

不繳一千多筆停車費罰鍰　這招逼他繳清

執行署台南分署法拍入帳1246萬元

執行署台南分署法拍入帳1246萬元

積欠400多筆通行等費用　男子車輛將遭拍賣

積欠400多筆通行等費用　男子車輛將遭拍賣

騎車不戴安全帽+拒繳國道通行費　法拍墓地抵償

騎車不戴安全帽+拒繳國道通行費　法拍墓地抵償

關鍵字：

執行署屏東分署通行費舞台監理罰金

讀者迴響

熱門新聞

確診者一家3天2夜高雄行！萬豪酒店回應了

即／確診者跨年3天遊高雄！4處足跡曝光

過年前「最後天赦日」！111/1/11磁場超強　專家曝轉運8吉時

快訊／疫情燒去高雄了！桃園確診者「入住飯店」

妻認孩子別人的　衰男離婚後原諒

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

《木曜》跨年出包再爆內幕！

他不姓楊！但一報名大家都叫「楊先生」　取貨單秒懂原因

張庭林瑞陽玩完了！陸官方震怒「出動400官員查辦」

大學生出遊返家遭輾爆頭　同學嚇傻

蕾菈寫真集攝影師「打疫苗猝死」　接噩耗悲痛發文

羅一鈞揭Omicron「4成無症狀、6成輕症」

「老是被做愛聲吵醒」　真相曝光笑翻

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

Omicron「1症狀」一票網友超害怕！　驚喊：怕被趕

更多

最夯影音

更多
隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧
楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面