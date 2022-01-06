偏愛原型食物！陳庭妮不藏私揭新歡紅藜麥核桃飲

▲陳庭妮為『無添加蔗糖紅藜麥核桃飲』系列拍攝廣告，在眾多令人又愛又怕的甜點選擇題中，帶來自信輕盈的答案。（圖／馬玉山提供）

圖、文／馬玉山提供

現代人注重養生，飲食也成為身體保健的重要一環，追求低負擔的飲食，不給身體帶來過多負擔成為關注焦點。而研究顯示，不管是果糖、蔗糖及代糖等，糖類均被證實是會給人體飢餓感、帶給肝臟負擔，甚至是影響身體熱量平衡的重要因素，因此『戒糖』顯然成為現代生活的飲食顯學。

陳庭妮日前代言『馬玉山無添加蔗糖紅藜麥核桃飲』系列，將輕負擔飲食選項帶進苦於添加物困擾的大眾視野裡。對於油炸、宵夜等高負擔飲食對身體造成的影響，她直言，身體是否喜歡、適合一道飲食，其實都能從身體的反應裡感受到。僅管她並未特別在飲食選擇上忌口，仍會從身體輕盈的感受，和健身時的需求中，自然地喜歡上如紅藜麥核桃飲這樣讓自己心情好、能迅速補充纖維，又富含飽足感的選項。

▲紅藜麥核桃飲系列中的黑芝麻口味為陳庭妮最喜愛的口味。（圖／馬玉山提供）

對於這次代言，她表示，自己的飲食習慣已經逐漸選擇原型食物，而除了雞肉以外，紅藜麥也一向是健身者很好的蛋白質補充來源。能從讓人喝得喜歡的馬玉山飲品中，輕鬆少負擔地攝取紅藜麥的蛋白質，同時滿足飽足感的需求，讓陳庭妮感到相當慶幸，也推薦給所有和她一起關注低負擔飲食的朋友們。

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▲馬玉山無添加蔗糖紅藜麥核桃飲系列共有四種口味，可為自己選擇最適合的自然風味。（圖／馬玉山提供）