北市男師得「皮蛇」出爛招　裝病請1年假照領74萬薪水下場慘了

▲北市南港區舊莊國小陳姓男老師，因罹患帶狀性皰疹想延長病假，竟自行變造診斷證明書，詐領74萬餘元薪水。（圖／取自免費圖庫／pexels）

記者黃宥寧／台北報導

最糟的示範！北市南港區舊莊國小陳姓男老師從2011年8月任職，隔月起，他竟虛填新北市友人家地址，共詐領交通補助5萬5172元；不僅如此，2018年他因罹患帶狀泡疹，自行變造診斷證明，讓學校誤信他需長期休養，因而3次准假，共休養361日領全薪共74萬餘元，士林地院審結，依偽造文書等罪判處有期徒刑1年2月，可易科罰金，緩刑4年，提供200小時義務勞務。

判決指出，陳師從2011年8月到舊莊國小擔任教師，隔月起，與吳姓友人共同承租離學校距離650公尺房屋，他明知住所離辦公地點1000公尺以內，不得請領交通補助費，他竟為了請領補助，徵得不知情邱姓友人同意後，以新北市房屋作為通訊地址代收郵件，更在同年12月以不實資料申請交通補助，共詐領5萬5172元。

陳2018年1月因罹患帶狀性皰疹，前往國軍桃園總醫院就診，取得風濕免疫科開立且上面記載「宜在家休養」，事後他拿著蓋有醫院大印的診斷證明書後，向國小申請事病假及延長病假（為第一次延長病假），後來因國小承辦人員要求他提供長期休養的證明，他竟在同年3月再前往就診，取得僅記載「宜在家休養一週」的診斷證明書後，跑到便利商店內，將預先繕打「宜長期在家休養」字樣紙黏貼在診斷證明書上，並以彩色影印方式，變造內容不實的診斷證明書。

國小承辦人員誤信陳師確實因罹患帶狀性皰疹而有長期休養的需要，核准第一次延長病假（包括事病假及延長病假）共計130日，並給付薪資共計26萬4493元，

後來因第一次延長病假時間將到，他為了順利延長病假，再以同樣手法變造診斷證明書，這次則將「建議在家休養一週」的診斷證明改成「建議長期在家休養」因此順利核准延長病假（包括事病假及延長病假）142日，拿到29萬5154元薪水。

▲時任國小教師的陳姓男子，為了詐領薪水竟偽造醫院診斷書3次。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

第二次延長病假時間將到，他又想申請第三次延長病假，這次將僅記載「建議在家休養。若仍有不適，宜返診」診斷證明，改為「建議長期在家休養」。後來李姓校長要求他必須提出記載確切休養日期的診斷證明書，以利核假判定，他竟跑到三軍總醫院就診，取得記載「目前病況已康復」證明後，改成「建議在家休養一個月」，導致人員誤信他確實因罹患皰疹病毒感染未癒而有長期休養的需要，核准第三次延長病假，（包括事病假及延長病假）89日，並給付薪資共計18萬9732元。

全案經法務部廉政署移送士林地方檢察署檢察官偵查起訴，法院開庭時，陳師均坦承不諱，並繳回全數犯罪所得，但與校方因和解條件沒共識，未能達成和解。

法官審酌他身為國小教師，應謹言慎行，以為學生典範，竟為貪圖交通補助及延長病假的薪資，明知自己不符合請領資格，竟以不實的現住地址及變造診斷證明書的方式，向國小詐領交通補助5萬5172元及薪資74萬9379元，依犯詐欺取財罪、行使變造私文書罪，判有期徒刑1年2月，可易科罰金42萬7000元，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應向檢察官指定的政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的機構或團體，提供200小時的義務勞務。