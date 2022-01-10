以為老公想離婚　竟收到一座「200年古堡」大禮！人妻超驚喜

▲ 城堡目前仍在修繕中。（圖／翻攝自Facebook／My Welsh Castle）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名女子以為丈夫想提離婚，因為丈夫突然嚴肅地對她說，想和她「認真聊聊」，令她滿腹擔心，沒想到是因為丈夫買下一座她夢想中的城堡，當成驚喜送給她。

《每日郵報》7日報導，56歲的泰瑞（Terry）有天突然向58歲的妻子茱迪（Jude）表示，想要「認真聊聊」，令茱迪不禁擔心，泰瑞可能想和她離婚，未料泰瑞為了幫她實現兒時願望，以77.5萬英鎊（約新台幣2911萬元）買下一座古堡。

茱迪提到，「我以為他會提離婚。他很安靜，然後開口說，『太晚了，他們已經接受競標了』」，才得知泰瑞為她買下擁有200年歷史的彭林城堡（Penllyn Castle）。

這座古堡外觀就像童話世界中的城堡，唯一的問題是年久失修，修繕工作料將耗時數年。他們沒有透露修繕成本，但坦言買下城堡的費用遠不及工程費用。

事實上，這對夫婦原先打算在西班牙買一棟度假小屋，只是好奇去看看這座位於威爾斯格拉摩根谷的古堡。茱迪完全沒想到，泰瑞竟會偷偷出價標下。

來自南威爾斯的茱迪表示，「我沒有生氣，我很高興，因為我一直都很喜歡這座城堡，但也很害怕，因為我知道這會改變一些事情。我一直都知道這座城堡，我曾經住在附近，但從沒進去過。我記得大約25歲時曾經經過，當時想著『天啊，我不敢相信有人住在那種房子裡』」，第一次親自踏進客廳時感覺寒毛直豎。

泰瑞是一家木材公司執行長，平時公務繁忙，因此修繕工程大多由茱迪負責。她為此成立一組專業團隊，包括工地主任、專業建築保育師、考古學家、文物專家及工程師，忙得幾乎沒時間睡覺。

茱迪說明，「對我來說很重要的是，城堡在我死後還能完好地保存下來，希望可以達到100至200年」，修繕工程已經持續3年，目前仍在進行，預計2024年正式搬進城堡居住。

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