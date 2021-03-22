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古堡鄰居獨享！樹屋斜頂大開天窗　自帶觀景屏幕

歐洲古堡總承載著許多人的夢幻童話想像，然而，古堡修繕經費高昂，並且作為貴族富豪的休憩居所，常地處偏遠，使得許多城堡因此棄置如廢墟。法國西部鄉村的Mothe Chandeniers城堡，坐落在茵綠湖畔，是座13世紀的石砌哥德建築。2018年，在來自全世界近三萬名眾募者的捐贈下，致力於保護國際藝術遺產的基金會Dartagnans 買下了城堡。

爾後，Dartagnan與新銳建築師競賽（Young Architects Competitions, YAC）共同發起的「樹屋模組」（Tree House Module）大賽，韓國的建築事務所LMTLS也來共襄盛舉。團隊讓樹屋置於城堡周圍，宛如美麗古堡的小小行星，猶似地球繞太陽，也如星拱月。

或許與韓國影視發達相關，LMTLS在這樣風景如童話世界的地方搭建樹屋，想的亦是框中景。該樹屋的獨出特色，即在於面向城堡處有單側輕薄大片的斜頂，，蓋去了樹屋的輪廓，宛如面紗一般地垂下。而在該片斜頂上，開了兩大扇拱型天窗，讓屋內外變得通透，卻又因為屋頂斜度保有一定的隱私感...

圖文來源／designboom

（完整文章請看瘋設計

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