失智翁「獨食8cm油豆腐」噎死！長照中心+照護員賠388萬

▲黃翁吃油豆腐噎到，搶救2個月身亡，子女向長照中心、照護員求償628萬。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／綜合報導

黃姓老翁2017年8月因高血壓、中風及失智症入住高雄某長照中心，未料，同年12月中午吃油豆腐噎到，經送醫搶救後宣告不治。黃翁的3名子女事後提告求償628萬119元，日前法院審理後，判長照中心、護理師、照護員應連帶賠償388萬116元。

判決指出，黃翁3名子女主張，林姓護理師主任、裴姓照護人員2017年12月2日明知黃翁沒有正常咀嚼能力，仍讓黃翁自行食用大塊油豆腐而噎到，且第一時間並未發現，導致黃翁遭油豆腐卡住喉嚨氣管而昏迷五分鐘，直到其他照護員見狀，才趕緊將黃翁送醫。

然而，黃翁到院急救後，由醫師從喉嚨夾出油豆腐殘渣，治療兩個月後仍因呼吸衰竭，最後引發肺炎、敗血症，最終因出血性休克，搶救不治。黃翁3名子女為此針對喪葬費、精神撫慰金，求償628萬119元。

不過，長照中心辯稱，事發當天上午黃翁曾外出去醫院復健，回到長照中心後，由照護員盛裝絞食餐讓老翁自行進食，但並未提供7至8公分的油豆腐；此外，黃翁呼叫不到10秒，即有照護人員上前幫忙拍背，協協助吐出口中食物，林姓護理師亦施以哈姆立克，並陪同就醫，並未發現口中有異物，過程符合醫療常規，並無過失。

長照中心認為，醫師替黃翁急救後雖取出油豆腐殘渣，但該殘渣可能是黃翁自行在外食用，隨後於急救按壓時自胃中溢出，再加上黃翁歷經住院、轉院，死亡結果證實是感染肺炎所致，應與本次嗆咳事件無關。

裴姓照護員表示，黃翁復健完回長照中心後，就弄午餐給對方自己吃，隨後到旁邊去幫另一名阿公，而打飯者是林姓護理師主任。

林姓護理師則說，她事發前一天才到職，而長照中心住民吃絞食或一般食物，以及供餐廠商把食物送到中心等事務都是由她決定；此外，她一任職隨即發現黃翁進食較快，因此當日晚間就安排黃翁改吃絞食。

至於黃翁何時吃下油豆腐，急診醫師出庭證稱，如果是豆製品吃下去1個小時以上，經過胃酸的消化，就會被分解成乳糜狀態，但該油豆腐殘渣外觀仍可加以辨識，未至乳糜狀態，因此可排除老翁在外食用油豆腐的可能性。

對此，法院勘驗相關事證後，不採信長照中心、照護員的說詞，審酌後判長照中心、護理師、照護員應連帶賠償388萬116元。另外刑事部分，目前林姓護理主任被依過失致死罪，判刑1年；裴姓照護員則被依業務過失致死罪嫌，起訴，該案仍在審理中。