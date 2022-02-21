靈鷲山「四期教育成佛有你」徵文海報　佛陀與上帝有約

文／賴芃縈





靈鷲山般若文教基金會「四期教育成佛有你」全球徵文，於2/15日開始徵件，這個以弘揚佛法為主軸的徵文活動，邀請網路插畫家貓魚創作海報，貓魚單就對海報設計便有不同凡響的創意思考。

▲米開朗基羅創作的創造亞當，為近代藝術家們最喜愛套用的設計概念。



貓魚以米開朗基羅創作於西斯汀小堂天頂畫《創世紀》的一部份「創造亞當」為設計主構想，「創造亞當」中上帝一指將昏沉的亞當提醒，理性便成為人類意識中，不停運轉最重要的「工具」，而這個概念也曾在1982年奧斯卡金獎導演史蒂芬·史匹柏，巧妙設計於電影「E.T.」中。

「成佛有你」海報中佛陀與小嬰兒指尖互碰的設計，正象徵每個人與天俱來的佛性與覺性，唯有透過戒除「貪、瞠、痴」的習氣，佛光便可顯現，而海報中嬰兒身邊的玩具「豬、蛇、鴿子」意指「貪、瞠、癡」。

人人都是佛，邀請您的創意，讓佛法宣揚新世紀，「成佛有你」徵文已經開始，歡迎民眾踴躍報名參加，開春後的法供養機會難得，主辦單位並備有豐富的獎金與名額鼓勵參賽，徵文辦法詳情參考：https://edu.ljm.org.tw/News/show.aspx?ID=1377

▲貓魚設計成佛有你海報概念，在靈鷲山過年活動中與大眾接觸。



※詳細徵文辦法請上靈鷲山教育網：https://bit.ly/3JOlATq

※免費報名上課：https://bit.ly/3HQtpWV

