　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／金牌特務：金士曼起源　世界該如何不再戰爭

文／賴賴

▲▼金牌特務：金士曼起源。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

誠意滿滿的前傳故事，有史詩般的過往，劇本超大篇幅描述這個金士曼起源，經歷了喪妻喪子之痛，卻更堅定自己必須完成妻和子犧牲的使命，這個不希望再有戰事發生的願望，金士曼重新踏入江湖除去恐怖主義頭目，整部電影氣勢磅礡，戰場場面浩大，好看。

電影節奏工整非常英式風格，而內容呈現近代史的英國局勢，擁有皇家眷顧的金士曼，優養的獨生子，被國王特別招回不讓去前線賣命，偏偏，這孩子就是滿腔愛國情操，在政府不斷鼓舞年輕人保衛國土同時，自己也不能置身度外的高尚沖昏頭，殊不知你死我活的槍林彈雨，誰都會是犧牲品。

電影強烈提出反戰的內涵，你殺的是人家的寶貝兒子，而你自己也有家人，到底人類為什麼要為了蠅頭小利去傷害對方，現在的俄羅斯又重演這場愚蠢戲碼，看了這麼多戰爭電影，戰爭大多是因為執政者的政權地位不穩固，以犧牲他國來換取自己的醜態，用的是國家老百姓的納稅錢，自己則安全的站在風險的最後端，死的全是別人家的孩子，而營救烏克蘭的是超級英雄嗎？這些也都是人生父母養的寶貝小孩，死有重於泰山，輕於鴻毛，普丁務必三思，不要這麼快就犧牲自己的人性。

片　　名：金牌特務：金士曼起源
英文片名：The King’s Man
類　　型：動作、冒險、喜劇
上映日期：2021-12-30
片　　長：02時11分
導　　演：馬修范恩(Matthew Vaughn)
演　　員：雷夫范恩斯(Ralph Fiennes) 、 潔瑪雅特頓(Gemma Arterton) 、 萊斯伊凡(Rhys Ifans) 、 吉蒙翰蘇(Djimon Hounsou) 、 查爾斯丹斯(Charles Dance) 、 丹尼爾布爾(Daniel Brühl) 、 哈里斯迪金森(Harris Dickinson)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：迪士尼


劇情大綱

當史上最殘暴的暴君與犯罪主謀齊聚一堂，密謀策劃一場足以讓世上數百萬人斷命的血腥戰爭時，一位偉大的紳士挺身而出，憑藉著他兒子的幫助、可靠的助手，以及風格極致的裝備，他們將分秒必爭地阻止這場悲劇發生，而這就是「金牌特務」的誕生。

全球期待的《金牌特務：金士曼起源》將在2021年12月30日強勢回歸，新作由一手打造《金牌特務》的王牌名導馬修范恩不假他人之手，親自擔崗執導，帶領大家探索偉大的「金士曼」首個獨立情報機構的起源。

▲▼金牌特務：金士曼起源。（圖／yahoo）

▲英俊聰明優秀的兒子，一心想報效國家。

▲▼金牌特務：金士曼起源。（圖／yahoo）

▲國家局勢搖擺，需要出兵。

▲▼金牌特務：金士曼起源。（圖／yahoo）

▲俄羅斯國王遭受妖人控制。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
快訊／台南再增確診！　10口之家已5人染疫
下雨衣服乾不了？　達人推「4快速烘衣法」：記得用紙袋
快訊／林姿妙官邸遭搜索！　上午缺席縣務會議
快訊／美國務院急下令「撤出烏克蘭」　俄軍可能隨時入侵
一張表看懂「烏俄國防差距」！　艦艇數18倍輾壓　
載滿「4000輛保時捷、賓利」貨輪海上燒毀！　損失恐達43億
快訊／前時報鷹捕手開5槍！　捲700萬糾紛潑漆灑冥紙
普丁發表全國談話：烏克蘭是俄羅斯「不可分割一部分」
6年來最低溫！綠蠵龜凍昏沙灘　魚冷死沖上岸

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／金牌特務：金士曼起源　世界該如何不再戰爭

靈鷲山「四期教育成佛有你」徵文海報　佛陀與上帝有約

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

新北板橋氣爆！火舌猛衝出　1女燒成焦屍亡、2人受傷

恐怖前女友10度潑漆、砸車　提汽油桶淋鐵門縱火報復！

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

《山友》3女「又唱又跳」崔始源凍未條　鄭恩地：你變固定嘉賓了...他臉秒垮XD

南柱赫因「它」陷兩個女人的戰爭　《二十五，二十一》金泰梨搭他肩：腋下撕裂了

瘋電影／金牌特務：金士曼起源　世界該如何不再戰爭

靈鷲山「四期教育成佛有你」徵文海報　佛陀與上帝有約

俄承認烏東兩共和國　牛彈琴：普丁大軍「應邀」開進

台南永康大橋三街住宅火警　勇消救出1人送醫

來自別的星球！詹皇讚柯瑞：手臂有自動狙擊鏡　威金斯說他每天看

想知道「黑人下面有多大」！百貨櫃哥跟進廁所　被這一幕嚇到奔逃

陳時中辭指揮官參選北市？　蔣萬安一句話酸爆

10多年前受騙！這次變駐伊美國女軍官　純情男險被騙150萬元

明道又爆片場「飆同戲女星三字經」！35秒失控片曝光　才剛被控罵童星

超強吸鈔機！C羅感謝IG粉絲破4億　1則貼文有望賺破4000萬

急凍寒流發威！台東啟動低溫關懷　饒慶鈴偕市長夜訪遊民送暖

美豔養生館闆娘通緝跑路　警見「鐵門開了」寒風中埋伏抓回籠

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

名家熱門新聞

世界該如何不再戰爭

夢到貓咪代表什麼意思呢？

小生：3招判斷男人對妳超有意思

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

7道超下飯的絞肉料理

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

阿榮／按鍵精靈 - 電腦自動化

失去才知後悔當初的不珍惜

四期教育成佛有你佛陀與上帝有約

變男變女變變變　怪奇樂團女王蜂

落健生髮水的效果及風險

不要讓報Paper成為沈重的負擔

VoiceTube／12個英文流行語！

更多熱門

相關新聞

四期教育成佛有你佛陀與上帝有約

四期教育成佛有你佛陀與上帝有約

靈鷲山般若文教基金會「四期教育成佛有你」全球徵文，於2/15日開始徵件，這個以弘揚佛法為主軸的徵文活動，邀請網路插畫家貓魚創作海報，貓魚單就對海報設計便有不同凡響的創意思考。

社會邊緣低端人口更俱備人性

社會邊緣低端人口更俱備人性

外型好重要但搖擺沒有落魄久

外型好重要但搖擺沒有落魄久

拿你的錢殺掉你的黑寡婦

拿你的錢殺掉你的黑寡婦

生活就像瀑布一不小心粉身碎骨

生活就像瀑布一不小心粉身碎骨

關鍵字：

瘋電影金牌特務：金士曼起源賴賴雷夫范恩斯(Ralph Fiennes)潔瑪雅特頓(Gemma Arterton)

讀者迴響

熱門新聞

美食節目主持人驚傳驟逝「享年54歲」電視台證實了！

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

陳建州被爆售松山豪宅　經紀人回應了

台中7少年拿球棒狂砸2名車！　「扯出顏正國」警方說話了

初戀大腿內側現2字刺青！處男新郎崩潰

女大生激戰後告性侵　運將背出私密事過關

淡水高爾夫球場傳下雪？警方回應了

台大生找副教授聊　驚見老師已身亡

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

童仲彥舊愛「邱主任」近況曝！

「7生肖」逢九恐多災　10招化解

寒流洗澡太痛苦！內行推1神物：後悔太晚裝

蘇友謙欠丟丟妹3網紅「上百萬業配費」！

法院認證「背後傳球不正常」　葉毓蘭痛批：可笑

租房遇雷客　網全歪樓：拜託租我

更多

最夯影音

更多
KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥
Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面