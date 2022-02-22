瘋電影／金牌特務：金士曼起源　世界該如何不再戰爭

文／賴賴

瘋言瘋語：

誠意滿滿的前傳故事，有史詩般的過往，劇本超大篇幅描述這個金士曼起源，經歷了喪妻喪子之痛，卻更堅定自己必須完成妻和子犧牲的使命，這個不希望再有戰事發生的願望，金士曼重新踏入江湖除去恐怖主義頭目，整部電影氣勢磅礡，戰場場面浩大，好看。

電影節奏工整非常英式風格，而內容呈現近代史的英國局勢，擁有皇家眷顧的金士曼，優養的獨生子，被國王特別招回不讓去前線賣命，偏偏，這孩子就是滿腔愛國情操，在政府不斷鼓舞年輕人保衛國土同時，自己也不能置身度外的高尚沖昏頭，殊不知你死我活的槍林彈雨，誰都會是犧牲品。

電影強烈提出反戰的內涵，你殺的是人家的寶貝兒子，而你自己也有家人，到底人類為什麼要為了蠅頭小利去傷害對方，現在的俄羅斯又重演這場愚蠢戲碼，看了這麼多戰爭電影，戰爭大多是因為執政者的政權地位不穩固，以犧牲他國來換取自己的醜態，用的是國家老百姓的納稅錢，自己則安全的站在風險的最後端，死的全是別人家的孩子，而營救烏克蘭的是超級英雄嗎？這些也都是人生父母養的寶貝小孩，死有重於泰山，輕於鴻毛，普丁務必三思，不要這麼快就犧牲自己的人性。

片 名：金牌特務：金士曼起源

英文片名：The King’s Man

類 型：動作、冒險、喜劇

上映日期：2021-12-30

片 長：02時11分

導 演：馬修范恩(Matthew Vaughn)

演 員：雷夫范恩斯(Ralph Fiennes) 、 潔瑪雅特頓(Gemma Arterton) 、 萊斯伊凡(Rhys Ifans) 、 吉蒙翰蘇(Djimon Hounsou) 、 查爾斯丹斯(Charles Dance) 、 丹尼爾布爾(Daniel Brühl) 、 哈里斯迪金森(Harris Dickinson)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：迪士尼



劇情大綱

當史上最殘暴的暴君與犯罪主謀齊聚一堂，密謀策劃一場足以讓世上數百萬人斷命的血腥戰爭時，一位偉大的紳士挺身而出，憑藉著他兒子的幫助、可靠的助手，以及風格極致的裝備，他們將分秒必爭地阻止這場悲劇發生，而這就是「金牌特務」的誕生。



全球期待的《金牌特務：金士曼起源》將在2021年12月30日強勢回歸，新作由一手打造《金牌特務》的王牌名導馬修范恩不假他人之手，親自擔崗執導，帶領大家探索偉大的「金士曼」首個獨立情報機構的起源。

▲英俊聰明優秀的兒子，一心想報效國家。

▲國家局勢搖擺，需要出兵。

▲俄羅斯國王遭受妖人控制。

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