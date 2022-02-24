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瘋電影／在車上　是否要等妻子死去才開始懷念？

文／賴賴

▲▼在車上。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

不知道為什麼，明明是巨作，卻無法從男主角眼神中獲得傳遞，其實透過電影可以看出劇情所有呈現的都會男女和夫妻之間，最親密卻又最遙遠的距離，夫妻原本該是彼此聊解且熟悉，但卻也因為如此，因錯估局勢誤判每人可承受的極限，以至於成為最容易傷害彼此的人，電影相當有深度，節奏平緩卻步調流暢。

電影以高難度的劇中劇方式設計，編劇很聰明地從電影對白中，設計出不同腳色的生命疑惑，又以舞台劇的格式，來豐富電影平淡的生活。宛如開水般的男主性格，駕駛的象徵慾望的紅色。

導演從每個細節的視覺描述，使觀眾進入閱讀細節的習慣，進而理解這麼深邃的內涵絕非言語可以輕易表達，尤其是夫妻不倫的關係，傷害彼此的信任，還要觀眾去理解這其中的奧理，夫妻關係那是一篇訴苦信和一場協調會可以道盡，戲中女主突然死亡，帶來的誤會錯誤都沒說明就走了，很厲害的安排，而丈夫也不追究，就讓她淡淡消逝，若非這個死纏爛打的第三者，這才明瞭原來在彼此心中存在著許多未知和無明，文青電影，非常推薦，電影很長。

片　　名：在車上
英文片名：Drive My Car
類　　型：劇情
上映日期：2022-02-11
片　　長：02時59分
導　　演：濱口竜介(Hamaguchi Ryusuke)
演　　員：西島秀俊(Hidetoshi Nishijima) 、 三浦透子 、 霧島麗香 、 岡田將生(Masaki Okada) 、 袁子芸
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：東昊


劇情大綱

一台乘載妻子記憶的車，兩個孤獨的人相遇......

在意外喪妻兩年後，知名的舞台劇演員及導演家福裕介（西島秀俊 飾）被邀請為廣島戲劇節製作舞台劇。在那裡，因工作關係需要聘請一位汽車代駕，家福遇見了沈默寡言的美沙紀（三浦透子 飾），兩人在一趟趟安靜的車程中，漸漸瞭解了彼此的過往，也解開了自己難解的心結，更發現了心愛妻子生前的秘密......

▲▼在車上。（圖／yahoo）

▲男主親眼見老婆騎在這位小狼狗身上，透露出戀愛的表情。

▲▼在車上。（圖／yahoo）

▲鰥夫搭配著殺母的司機，最後走到一起。

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