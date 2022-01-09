中壢某國小「未滿10歲童」染疫！是確診手推車員、照服員兒子

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

桃園機場染疫延燒，今晚在傳出桃園市中壢區某國小有學生確診，學校緊急停課14天。對此，中央流行疫情指揮中心晚間也證實，再檢出1例陽性個案（暫未編號，Ct值18），為本國籍未滿10歲男童，是機場染疫手推車員和確診照服員的兒子。

指揮中心表示，個案為今日公布案17473（機場染疫手推車員）的同住家人，刻正通知其就讀班級人員安排採檢及隔離事宜，另該校停課14天。相關接觸者匡列及防治工作刻正進行中，詳細情形將於明（10）日記者會統一說明。

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指揮中心今公布國內新增11例本土個案，其中包括北部防疫計程車司機、機場清潔員、清潔員家人、手推車人員以及手推車人員的妻子，而該妻職業是照服員。

指揮官陳時中表示，照服員照顧家庭的小孩發燒送急診，篩檢發現確診，進一步發現媽媽、大伯確診，照服員後來也確診，回去調查關係才發現，照服員的先生是手推車人員。

陳時中說，照服員的先生是在機場工作，是手推車人員確診其中之一，有可能是傳染給太太，太太才傳染給照顧家庭。目前這條傳播鏈，包括2名手推車員、妻子和照顧家庭加起來原本有6位確診，今晚再確認手推車員的兒子染疫，累計7人確診。