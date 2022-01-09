16歲嫩妹誘惑！他赴約竟遭「狂捅9刀」丟路邊等死　追砍影片曝光

Two youths have been sentenced after the stabbing of a 17-year-old in #Bristol in February 2021.



The victim was lured to Fishponds thinking he was meeting a girl for a date but was instead attacked. CCTV shows him trying to escape to safety. pic.twitter.com/U7W6VXVJP3 — Avon and Somerset Police (@ASPolice) January 7, 2022

記者吳美依／綜合報導

英國布里斯托爾（Bristol）發生駭人事件，一名17歲少年使用社交軟體Snapchat認識心儀的少女，在對方誘惑之下，同意晚間出門約會，未料抵達現場，竟遭惡煞狂捅9刀，丟在路邊等死。他遭追砍的恐怖畫面，也被監視器拍攝下來。

《鏡報》報導，本案發生於去年2月，本月7日才宣判量刑。受害者與嫌犯分屬當地2個敵對組織，他依約前往魚塘地區（Fishponds）一處公園，卻遭埋伏攻擊，幸好及時住進加護病房，救治後撿回一命。

▲受害少年以為只是一場約會，到場卻被惡煞追砍。（圖／翻攝Twitter@ASPolice）



警長多克西（Roger Doxsey）出庭時表示，16歲少年犯案後，還向出面誘惑的女嫌發送「扔麥克風」圖案，代表任務完成，也證明犯罪意圖，「這是一場對於17歲少年的邪惡算計與攻擊，他被無情追趕並且刺傷大約9次，最後扔在那裡等死。」

法官隆曼（Michael Longman）認為，這場攻擊是「經過周詳協調」的報復行動，並且蓄意造成嚴重身體傷害。男女嫌犯先後認罪，各被判處4年及3年有期徒刑。