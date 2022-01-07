黑幫恐怖處決！10人被「虐打慘死」塞休旅車　棄屍州長辦公室外

▲薩州州長辦公室外，一輛休旅車內塞滿10具遺體。（圖／翻攝推特@DavidWolf777）



記者吳美依／編譯

墨西哥薩卡特卡特州（Zacatecas）發生駭人事件，一輛馬自達休旅車6日停放在公共廣場上，裡頭竟塞滿10具遺體，身上佈滿虐打瘀傷痕跡，可能與黑幫械鬥有關。由於棄屍地點緊鄰州長辦公室，因此格外引發關注。

《衛報》報導，廣場上還有聖誕節的節慶佈置，歡樂氛圍與恐怖案情形成鮮明對比。當地警方表示，當日凌晨，一名男子駕車抵達廣場，下車後鑽入一條小巷，之後就不見人影，但他們目前已經逮捕2名嫌犯。

州長蒙雷亞（David Monreal）特地親赴廣場，拍攝影片解釋案情。他表示，該州一直面臨安全問題的艱鉅挑戰，還誓言制止暴力，「一步步恢復和平」。

薩州是毒品走私通往美國的重要轉運點，成為各大敵對幫派必爭之地，也淪為墨西哥暴力最猖獗的地區之一。根據官方數據，2021年，該州通報1050件謀殺案，與前一年相比，增加約260件。

儘管總統歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）承諾打擊暴力犯罪，卻未能顯著減少謀殺案。2021年1至11月，墨西哥全國通報3萬1615起謀殺案，與2020年同期的3萬2814件相比，僅微幅減少3.6%。

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