美商遊戲配備廠CORSAIR將「台灣」列生產國　陸網出征後官微道歉

▲CORSAIR的一款記憶體說明書上將「台灣」列為生產國，遭到大陸網友出征。（圖／翻攝觀察者網）

記者魏有德／綜合報導

電競品牌美商海盜船（CORSAIR）生產的一款記憶體說明書上將「台灣」列為生產國，大陸微博博主發現後向官方客服投訴，得到的回覆是，「暫時沒有修改計劃，會將投訴情況反饋至廠家以待改正。」該名博主遂將內容發至微博，引起大陸網友湧入CORSAIR官方微博抗議，讓CORSAIR官微急發道歉聲明止血。

▲CORSAIR官方微博發文致歉。（圖／翻攝觀察者網）

《觀察者網》報導，7日，知名網路作家、評論人「周小平同志」在個人微博發文稱，美商海盜船一款內存條（記憶體）產品的說明書中將中國台灣省列為「生產國別」，此為錯將台灣省按「獨立國家」表示。

「周小平同志」還透露，在發現異常後他向該品牌在電商平台的客服投訴，客服回覆稱，此次疏漏可能是之前印刷時沒有注意造成的，目前暫時沒有修改計劃，會將投訴情況反饋至廠家以待改正。

文章發出後，不少大陸網友湧進CORSAIR官方微博@CORSAIR海盜船中國表達抗議，CORSAIR也趕緊在1天後發文致歉。CORSAIR表示，消費者反饋的部分產品包裝出現生產國家／地區印刷錯誤，經調查該問題屬實，「已下架相關涉事產品，同時責令相關人員對現有產品進行調查和整改，絕不再出現與客觀事實不符情況。」

公開資訊顯示，CORSAIR公司成立於1994年，是一家位於加州的美國電腦軟硬體及配備公司，近年也進軍電競市場，推出多款適合電競玩家使用的周邊配備，獲得不少粉絲支持。由於CORSAIR品牌商標猶如16至19世紀作為海盜象徵的帆船，因此中文名稱為「美商海盜船」。

