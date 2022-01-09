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天津突爆20例陽性！北京緊急戒備：非必要不來京

▲天津出現Omicron本土疫情。（圖／CFP）

▲天津陽性暴增，北京高度戒備。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

天津8日發現20例新冠陽性感染者，研判已在社區傳播三代，鄰近的北京為了防範疫情傳入，於9日針對天津宣布了一系列限制措施，包含天津人員非必要不來北京、對從天津進來的人員進行「勸返」，以及限制天津市南區、南開區竹華里的人員進入北京必須居家隔離。

根據北京市官方的通報，天津市津南區、南開區竹華里的人員嚴格限制進（返）京。2021年12月23日（含）以來途經天津市津南區、南開區竹華里已來京人員參照中風險地區來京人員管控，進行居家隔離，按照社區要求開展核酸檢測。

通報提到，2021年12月23日（含）以來途經天津市人員立即主動報告社區、單位、賓館等，配合健康監測、核酸檢測等防控措施。

通報強調，本市人員非必要不去津，天津人員非必要不來京，建議京津通勤人員居家辦公。

▲天津出現Omicron本土疫情。（圖／CFP）

北京市官方還表示，北京市疫情防控面臨境外境內雙重風險，春節將至，人員流動更加頻繁，北京冬奧會舉辦在即，疫情防控一刻也不能放鬆，要繼續堅持「外防輸入、內防反彈」的防控策略，依據「四早」原則，嚴格落實四方責任，從嚴從緊，科學精準，有效控制和降低疫情傳播風險。

另外，陸媒《新京報》也提到，目前，部分進京檢查站已經加強了防疫檢查，行程軌跡中包含天津市都要嚴格篩查，並與單位或所在社區聯繫，簽訂防疫承諾書後才能進京，已有不少人員、車輛被勸返。

《新京報》更引述檢查站工作人員說法指出，這兩天已經勸返了不少不符合進京條件的人員、車輛，「現在進京防疫檢查的要求很嚴格，除了提供48小時核酸檢測陰性證明、刷身份證查驗形成軌跡外，還將對涉及天津軌跡的人員進一步篩查，需與在京居住地的社區或工作單位進行聯繫，要求做好回京后的健康監測並簽訂防疫承諾書後才能進京。」

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