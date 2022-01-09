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今年第1波水逆來了！命理師點名「5重災星座」　用通訊軟體要小心

▲女生，女子，OL，女強人，女職員，女員工，女勞工，妹子，煩惱。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

▲2022年第一次水星逆行要來了。（圖／翻攝自pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

今年第一次水星逆行即將到來，清水孟國際塔羅的小孟老師表示，第一波水星逆行為1月14日至2月4日，水星會從水瓶座逆行至魔羯座結束，並點名5個星座將會是「重災區」。

小孟老師表示，水星逆行其實代表著回顧、重朔、停滯，古代人認為行運不只沒有前進，甚至還往回跑就是一種「好運暫停」的概念，於是水星逆行成了不順利的代名詞。

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另外，他也提醒，這一波水逆剛好卡到農曆年，疫情一定要守住，尤其是1月29日水逆在魔羯座合相冥王星，能熬過1月29日前後三天疫情就能逐漸平靜，反之就比較麻煩，不過仍要對台灣有所信心。

▲iPhone,apple,手機。（圖／pexels）

▲水瓶座與魔羯座的朋友在水逆期間，多加留意在通訊軟體的使用。（圖／翻攝自pexels）

第4名天秤座，衝擊愛情運勢：

水逆在1月14日將會波擊到天秤座的戀愛宮位，情人之間相處在溝通上容易有誤會，儘管雙方都是好意，但可能因為溝通不良，造成彼此的傷害，不過也不用特別擔心，小孟老師提醒，水逆時間內與情人相處，記得常常說些甜言蜜語，時時體諒對方，就不會有問題。

第3名射手座，衝擊財富運勢：

水逆在1月26日進入財帛宮位，射手座的朋友可能會因為粗心，而造成自己有小麻煩，搞得自己脾氣暴躁、心煩意亂，甚至會不小心耽誤了工作會議，或是重要約會，雖然都是一些雞毛蒜皮的小事情，只要做事多檢查小細節，就可以避免掉很多問題，也提醒水逆期間千萬不要投資股票、基金，避免造成損失。

第2名金牛座，衝擊事業運勢：

水逆進入金牛座的事業宮位，金牛座的朋友容易遇到許多，關於事業上的突破挑戰，但容易有簽約不謹慎，導致最後拿不到錢，或明明是對方的問題，但因為溝通上沒有做好，反而像是自己出包，甚至被反咬一口，弄不好名聲就會遇到打擊，凡事多點耐心去計劃，千萬不要因為覺得煩就虛應故事，小心後果得不償失。

第1名分別是水瓶座、魔羯座並列，衝擊整體運勢：

這一波水逆1月14日加速干擾水瓶座，對水瓶座的衝擊相當強烈，要特別小心，1月26日改變方向進入魔羯座，直到2月4日恢復順行，因此魔羯座受到此波水逆在命宮的沖擊擾動也會很強。

水瓶座與魔羯座的朋友在水逆期間，多加留意在通訊軟體的使用，可能會意外把私人訊息傳到工作群組，也要多檢查行事曆的安排，尤其是行程時間可能寫（記）錯，不過水瓶座朋友也不用過於憂心，因為太陽1月20日移入命宮拉了一把，有望大事化小，小事化無。

小孟老師建議，水瓶座與魔羯座的朋友，只要凡事多多留意，就不會出大問題，凡事謹慎小心，好運就會到來。

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