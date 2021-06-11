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第二次水逆來襲！ 12 星座的「逆境解方」

▲▼星座,愛情,12星座。（圖／取自免費圖庫pexels）▲水逆期間，不妨適時地放慢腳步，好好沉澱一下，也許會有難得的成長。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

令大家感到怕怕的水逆又來了！今年第二次水逆時間長達近一個月，從5月29日到6月22日，由雙子宮開始，在巨蟹宮結束，據《科技紫微網》指出，水逆這段期間，可能為生活帶來一些意外的變動，讓人焦慮、煩躁，12星座該注意什麼，一起來看看吧！  

受災程度：★★★★☆

雙子座

這一次水逆發生在雙子座，也是受影響最大的星座，各方面都需要留心，粗心誤事、計畫延誤等情況都有可能發生，要別注意的是，溝通不良所導致的一系列問題。說話要謹慎一點，少打聽八卦，如果在重要場合不知如何拿捏說話尺度和分寸，乾脆憋住不要開口。  

天秤座

需要多留意工作變動，部分天秤座會產生跳槽、調單位的念頭；有人則會遭遇工作內容變動，因此產生不適應感，不建議衝動裸辭，否則一時之間可能會面臨找不到工作的窘境，應觀望一下再做決定，比較穩妥。

處女座

水星逆行增強了處女座的攻擊性，在此期間你容易情緒不穩定，浮躁、沒有耐心，導致和人發生爭執的機率變高，如果你老是遷怒、得罪身邊的人，就更難釐清自己混亂的思緒，水逆期間會加倍辛苦，對人委婉、溫柔一些，忍過這段時間。

水瓶座 

這段時間，需要多多注意身體問題，累積的情緒和外來的壓力，擾亂你的作息，導致睡眠變差、體力透支，長期累積的疲憊，讓你陷入沒有精神做事的惡性循環，建議少沉迷電子設備，尤其睡前不要玩手玩到忘記時間，有空多去戶外走動，狀態會好很多。

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受災程度：★★★☆☆

巨蟹座

過去一些事情，可能重新回到你的生活，像是聽到前任男女友的消息，或聽到老友陸續結婚生子升官發財等等，這些事與其說讓你沮喪，不如說讓你增加了很多自我反省的機會，不光只是反省，你得加強自己對戀人、朋友的承諾，或者約老朋友出來敘敘舊，會為你提供新的思考方向。

金牛座 

要別注意財務問題，可能遭遇資金短缺情況，或者受到不實的資訊干擾判斷，提高警覺，謹防被騙，投資方面，應採取保守策略，不適合太過激進，另外也不適合商業談判，這期間，如果有什麼重要的合約需要簽訂，請仔細多檢查幾遍。

天蠍座 

需留意交通方面狀況，比如行車安全、超速違規等，逢到談判、約會、考試等重要日子的時候，出門前要預留較充足的時間，檢查一下需要的東西是否備齊，免得突發事件使你措手不及，喜歡準時上班的人，這段時間最好都要把鬧鐘往前調早一些。

雙魚座 

注意職場變動，有被同事或上司欺壓的風險，或者是遇到奧客要求你反覆修改，讓你想發飆，忍一時風平浪靜，千萬控制好情緒，不然發飆過後還得自己收拾爛攤子，部分雙魚座會考慮重新決定求學方向、或人生方向，這是好事，不要陷入焦慮。

受災程度：★★☆☆☆

牡羊座 

和家人的關係略顯緊張，無法得到理解，令你有挫折感，其實問題還是出在溝通上，不要因為溝通不易就直接放棄，無法解決問題，還可能爭吵不斷，另外情侶之間也容易翻舊帳，或者因懷念老情人而造成伴侶吃醋，要注意規避。 

獅子座

可能會被逼著處理一些你不擅長的事務，讓你不想面對，注意不要因此遷怒別人，會影響別人對你的印象，這段期間，考試、工作計畫、出行計畫等，可能會因故延遲，或是有一些節外生枝的小狀況，應提前做好心理準備。

射手座 

工作和生活會遇到很多讓你猶豫糾結的片刻，小心會因拖延而吃虧，不要想著兩面兼顧，必須先分清楚事情的優先順序，另外也要小心跟錢財有關的事情，如果有人向你借錢，最好找理由拒絕，可能會發生，貴重物品損壞或遺失的情況，需要多注意。

摩羯座 

這次水逆對你們影響並不大，只是要稍微留心一下情感問題，戀人間容易鬧意氣，說出一些使自己事後懊惱的氣話，傷人傷己，如果能坦白說出自己的需求，了解彼此最真實的想法，會讓你們的心貼得更近。

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