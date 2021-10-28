水逆BYE！5星座擺脫陰影　天秤好運開外掛、射手事業愛情雙收

▲5大星座10月中下旬開始迎接新曙光。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

2021年最後一場水逆在10月中結束，與此同時，逆行了幾個月的木星也恢復順行！擺脫「陰影期」後，許多事情將重新步上正軌，有些人甚至會遇到轉折契機，《科技紫微網》就整理出撥雲散霧的5大星座，10月中下旬開始迎接新曙光！

天秤座

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水逆結束在你們的命宮，這也意味著之前糟糕的壞運氣也一同結束了。但水逆過後還是有一小段陰影期，容易出錯，所以仍然不能馬虎。不過，距離水逆越遠，就會逐漸感受到開外掛般的體驗喔！尤其在金木兩星的催旺下，加速桃花顯化，單身的天秤座若有喜歡的人，趕緊把握，別憋在心裡，多製造見面機會就能順利脫單。戀愛中的朋友們則非常適合同居、見家長、訂婚！

射手座

受水逆影響，你們之前經歷了一段比較負面的時期，接下來終於能夠慢慢找回節奏，贏得主動權。對射手座來說，好運主要爆發在人際關係領域，最有可能迎來事業愛情雙豐收的好消息！工作上別再單打獨鬥了，借用他人的力量才是成功的關鍵。此時期尤其有利於打造工作團隊、以及聯繫新舊客戶。感情方面也會有新的開始，尤其在熟人堆裡找對象，脫單機率更大！

摩羯座

摩羯座的你們，準備好迎接貴人了嗎？家中的長輩、公司的同事、甚至是很久不聯繫而此時重逢的老朋友，都可能為你提供新的機遇。想辭職、復合的人，現在就是個好時機喔！另外，有債務危機的摩羯座，問題將在接下來一段時間得到緩解，也有可能收到更好的福利待遇、加薪、或外快入帳等等。

雙子座

守護星終於順行了，能量回歸！你們會獲得更多資源，還會有許多靈光一現的想法。可以開始調整眼界與格局，不要把發展方向局限在舒適圈裡，可以儘量去設定一些比較難實現的目標，反而能激發出你更多的能量喔！想要涉足新領域、開啟新計畫，只要等水逆的陰影期過去就可以啟動了，說不定略試水溫就能釣到大魚！

水瓶座

接下來一段時間，土星在你們的命宮順行，但因為水瓶在有壓力的環境下反而能夠發展得更好，所以不要讓自己過得太安逸哦。近期你們會收到一個好消息、或者是撿到一個大便宜，部分人會考慮改變一下現有的生活模式，比如離開一個地方前往另一個地方工作或生活。此時你們也非常適合考證照資格，會有事半功倍的考運喔！