擔心父親病情？顏寬恒掃街過程　一路緊皺眉頭

▲顏寬恆從沙鹿競選總部徒步掃街至保安宮，一路上未展現多笑容。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

中二選區立委補選就在明天，國民黨候選人顏寬恒8日晚間6時從沙鹿向上路競選總部出發，徒步掃街，途中國民黨立委江啟臣、謝龍介、楊瓊瓔、許淑華陸續加入隊伍，於晚間7時30分抵達保安宮舉行造勢晚會，現場支持民眾加油、鞭炮聲不斷，不過一路上顏寬恒不知是否因擔心日前病倒住院的父親顏清標，並未展現太多微笑。

顏寬恒從競選總部出發約15分鐘後，在其妹副議長顏莉敏與他的聯合服務處停留約3分鐘，跟江啟臣會合，並由高金素梅上宣傳車拜票，此時江啟臣也加入隊伍掃街；接下來的一小時，謝龍介、楊瓊瓔、許淑華等國民黨籍立委陸續加入隊伍，沿途還有不少路邊店家祭出鞭炮、煙火替顏寬恒熱場，甚至連5、6歲的小男童也奶聲奶氣地大喊「顏寬恒！凍蒜！」，在大本營沙鹿地區，顏寬恒魅力可見一班。

▲▼男童大聲替顏寬恒加油；沿路店家放炮聲援顏寬恒。（圖／記者白珈陽攝）

得到民眾熱情聲援，顏寬恒也揮手回應，但不知是否因擔心顏清標的病情，路途上卻多是緊皺眉頭，未露出太多笑容。對於顏清標今日是否能出席兒子造勢晚會，外界相當關心，但今日下午光田醫院表示，今天主治醫師巡房後，認顏清標雖健康狀況稍有好轉，但還未達出院標準，仍須繼續住院進行治療。

▲顏寬恒今晚掃街過程經常緊皺眉頭。（圖／記者白珈陽攝）

至於顏清標明天是否有辦法出院投票、觀看開票情形？光田醫院表示，須視其身體狀況，並得到主治醫師同意，才有可能出院。