一家8口棲破房夏天會有蛇！南投12歲女寫信求助：好想有個房間

▲貧戶12歲女孩為一家八口投書陳情，請求外界援助（下同）。（圖／南投縣議員葉仁創提供）

記者高堂堯／南投報導

南投林姓男子僅以打零工維持家計，卻與妻子育有多達6名子女，一家8口棲身於偏鄉敗破平房、擠在同個房間起居作息，甚至只能睡在地上，夏天還會有蛇竄進房裡；林家12歲的大女兒日前以親筆信向南投縣議員葉仁創求助，希望能幫助他們姊弟各有2間房間，經葉仁創披露訊息後，各方善心人士都表達關切，連副總統賴清德都表示協助意願，希望為小姊弟們圓夢。

葉仁創指出，這封陳情書是南投縣春風關懷協會理事長石蕙萓所轉來，就讀國小6年級的林小妹妹以稚嫩字跡寫道：「同學的媽媽生2個，而我的媽媽生6個，我們家只有一間房間，我都睡地上，夏天有蛇會跑進房間讓我害怕，我好想和妹妹有一間房間，四個弟弟也能共有一個房間，希望葉仁創議員叔叔能幫圓夢，謝謝」。

葉仁創收信後甚感揪心，經了解得知林小妹妹一家住在國姓鄉的老舊破房，共有8口，且最小的弟弟才剛出生，林父僅以打零工的收入養家，但疫情爆發後收入不穩定，林母也須照顧么子而無法工作賺錢；原本想向鄉公所申請低收入戶補助，卻因家中有祖傳土地而淪為社福邊緣戶，一家人處境堪憐。

葉仁創昨晚先在臉書發文披露信件，許多朋友、公司行號和關懷弱勢的社團組織、媒體立刻陸續向他表達願意出錢出力或出所需建材；葉仁創指出，副總統賴清德今天也透過總統府幹部與他通電話、瞭解林小妹妹一家狀況，也感受到副總統對他們的心急和不捨，同時允諾會持續關懷和協助。

葉仁創表示，目前已要求縣政府社勞處在12日一起去林家訪視會勘，爾後將進一步聯繫賴清德於台南市長任內發起組建的做工行善團前來初勘、討論後續工作；若在專業人員評估林家狀況後有募款需求，可能由有立案且具公信力的協會組織，或鄉公所等公部門成立專款專戶處理相關事宜。