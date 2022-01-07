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桃機群聚傳入金嗓歌友會家人　陳時中定調：「社區傳染」已經成立

▲▼指揮中心1/7記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

桃機群聚案件暫訂11人染疫，其中有3人為染疫清潔曾去的金嗓歌友會相關人員與家人，這是否意味疫情進入社區？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言「這樣一個群聚，我們認為這是在社區的傳染，已經成立了」。

▲▼桃園機場清潔工 新冠肺炎 染疫。（圖／記者屠惠剛攝）

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▲桃園機場爆發群聚事件，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

桃機群聚昨深夜再出現變化，除機場保全增1人確診，染疫清潔工曾去的金嗓歌友會相關民眾也有3人驗出陽性；另今日確認防疫計程車司機定序與清潔員不同，為另一事件，整起群聚個案暫訂11起。

王必勝昨晚說明機場新增確診，為27歲女性，是桃機保全公司員工；根據桃園新聞資料，該案1月4日有喉嚨痛症狀， 1月5日晚間至醫院就醫採檢，6日PCR陽性確診，CT值28.1。

王必勝說，初步調查，女保全從12/29開始，除1/2沒上班，一直到昨天都有出勤，上班地點有兩處，分別是入境1樓大廳崗哨，另有3樓出境大廳外圍，另也瞭解該案上班並未搭乘交通車，自行上下班。目前保全公司在機場服務總計有391人，部分曾匡列快篩，有67人陰性，接下來會擴大全員都要進行PCR採檢。

桃園市衛生局說明，金嗓歌友會接觸者採檢530人，結果有3名陽性，包含2名歌友會會員與1名同住家人；會員方面，有一名59歲女性，與其58歲同住妹妹都確診，Ct值分別是18.6與38.1；另一名會員則是50多歲男性計程車司機，幾乎天天在歌友會，於1月4日出現乾咳症狀，Ct值26.5，衛生局已掌握乘客名單。

▲前進指揮所指揮官王必勝、桃園市長鄭文燦、桃園市政府衛生局長王文彥深夜趕赴桃園機場。（圖／翻攝自Facebook／王必勝）

▲前進指揮所指揮官王必勝、桃園市長鄭文燦、桃園市政府衛生局長王文彥深夜趕赴桃園機場。（圖／翻攝自Facebook／王必勝）

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