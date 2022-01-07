全聯35天省錢開跑！搶攻年貨商機　量販超市優惠一次看

▲全聯虎年新春檔期，整合線上線下資源，推出7大主題活動。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接虎年，全聯今（7）日起至2/10舉行春節活動「福利熊陪您過新年」，為期35天省錢開跑，結合線上線下推出7大主題優惠，包括黃金年貨日限時9天，有年菜及禮盒折扣，還有200項以上大掃除用品59折起。而愛買、家樂福也祭出春節檔期優惠，消費者可趁這波為年節採買！

全聯1/7-2/10「福利熊陪您過新年」特別推出7大主題活動，提供約6000項商品促銷回饋，包含「黃金年貨日限時9天最高享8%回饋」、「年終大掃除每週六日全店日用品單筆每滿1,000元現折100元」、「超過200款年節禮盒挑戰市場最低價」、「持福利卡單筆每滿400元，登錄抽千萬福利點」、「年貨大街指定品全聯價8折起」、「持福利卡購買品牌月同品牌全系列單筆每滿400元送80福利點」、「全店單筆每滿1,000元限量送福利熊喀嚓筆隨機1支」等。

其中針對過年大掃除，特別推出200項以上大掃除用品59折起，在1/8～1/23活動期間每週六日，於實體門市購買全店日用品，單筆每滿1,000元再現折100元，而「PXGo!全聯線上購」則祭出單筆每滿1,000元贈1,000福利點（等於100元）優惠。若再與指定黃金年貨日限定6天最高8%回饋搭配，等於滿額最高可享16.3%回饋。

▲全聯1/7-2/10「福利熊陪您過新年」特別推出7大主題活動，35天省錢開跑。（圖／業者提供）

今年業者也瞄準寵物商機，提倡與寵物同樂團圓吃年菜，特別在「PXGo!全聯線上購」提供「汪事如意－有春！寵物冷凍年菜禮盒」預購，售價499元，內含6道精選料理，均衡營養，無添加調味料，且宅配到家免運費，讓牠們能享用澎湃的年菜，若於1/7～1/20期間預購，再輸入指定折價券號「CNY2022」，不限金額再享88折。

休閒食品等年貨商品也不可或缺，今年全聯共推出「近400款年貨大街商品8折起」，特別推薦以大包裝或多組合裝為主的商品，讓一家人邊吃邊聊天，如獨家販售的「多力多滋迷你脆玉米片虎你好運袋著走」等，別具特色。業者今年也準備了超過200款年節禮盒，以休閒餅乾、桶裝堅果、保健營養品或酒禮盒居多，挑戰市場最低價。

而今年主打9款水果禮盒，售價約369元～1488元。包括「日本青森蜜富士水果禮盒16入」，香甜多汁的青森蘋果，體面又高級，1/14～2/10原價1584元，特價1488元，數量有限，售完為止。象徵吉利的「義大利陽光金圓頭10入禮盒」，售價335元，1月中開賣。另外也有黃金茂谷柑、吉利市光波水梨禮盒、珍選蓮霧/蜜棗禮盒，預估年節檔期業績可達3000萬。

不只門市，「PXGo!全聯線上購」也買得到多款精選休閒零食、保健營養禮盒，再享獨家超值回饋，1/7～1/20期間，消費者凡於PXGo!購買年貨禮盒專區商品，單筆累計滿800元以上，即可獲得168元虎利金（小時達折價券一張），提供消費者體驗小時達生鮮雜貨快送到家；另透過線上轉贈功能，動動手指就能把禮盒傳給遠距親朋好友，PXGo!再送500福利點。而新春開檔期間，適逢全聯小時達週年慶，1/7～1/27期間單筆消費享75折，最高可折200元。

▲愛買量販春節檔期。（圖／愛買量販）



另外，愛買量販1/5~2/8期間，也祭出「元月限定7天會員週週享9折」、「百款飯店年菜早鳥滿額優惠」、「福來運轉刮刮卡先刮金條再抽金幣」和「賣場內新增OKmart包裹寄取、繳費代收」迎戰。

而家樂福在1/5~2/8期間，也推出超過千款年貨，包括年菜、生鮮、海產、肉品、零食、南北貨、禮盒、補品、水果、進口洋酒、家電、裝飾、寢具等年貨商品，並祭出10大優惠。