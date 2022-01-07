高鐵技術員迷信消災解厄花光百萬　欠20萬蓮花金遭虐打12小時亡

▲蔡姓女宮主（左）涉嫌將人活活打死 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名顧姓男子因為迷信私人宮廟能幫他消災解厄，10多年來幾乎花光所有的薪水，還欠下20萬的法事錢，沒想到竟因此遭到心狠手辣的蔡姓女宮主疑似以凌虐的方式毆打致死，據了解，顧男是高鐵工程下包商的技術工人，每月薪水5到6萬間，粗估顧男花在宮廟的錢可能超過百萬。

顧姓男子（61歲）6日上午被發現倒在前鎮區草衙舊部落的一處公園椅子上，原以為是路倒死亡，但警方到場發現他全身被打瘀傷，地上還有血漬，警方追查後發現，得知顧男欠蔡姓女宮主20萬元的蓮花金和法事錢，隨後逮蔡女及同夥梁男、魏男依殺人罪嫌送辦。

承辦員警透露，顧男大概是蔡女開設慈聖宮後就是該處的信徒，10多年幾乎每個禮拜都會去宮廟拜拜，參加法事，不只自己信，還曾帶家中的母親和妹妹去慈聖宮參拜，可見虔誠的程度。

據了解，顧男的薪水5、6萬，有一大部分都「貢獻」給了慈聖宮，10多年來至少貢獻了超過百萬，沒想到顧男還是「執迷不悟」，持續的做法事、買蓮花金來「消災解厄」，甚至還欠錢來供養慈聖宮。

此外，警方還發現，顧男身上的傷勢並沒有掙扎抵抗的痕跡，研判蔡姓女宮主對他施暴時，可能就是以為他「消災解厄」為由，打得越痛越有效，讓顧男不敢抵抗掙扎。

根據警方的調查，顧男是5日下午4時左右進入慈聖宮，但到了6日清晨4點多才被「趕」到附近的公園，進而被民眾發現死亡，推估蔡女施暴的時間可能長達12小時，手段可說相當殘忍。