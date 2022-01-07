9千元「買假iPhone13 Pro」　豪送AirPods！網紅驚呆：是iOS真機

▲兩支高仿iPhone13皆不到1萬元。（圖／翻攝Joeman YouTube，下同）



網搜小組／劉維榛報導

Joeman（九妹）最近開箱從大陸購買的「高仿iPhone13」，一支竟然不到1萬元，且還附贈AirPods與快充頭，超霸氣的贈品一度讓九妹笑稱「絕對會嚇死你們！」經過與正版蘋果PK一番後，九妹評比，假iPhone13 Pro天峰藍比正版還美，但最後他點出2關鍵，並不建議大家購買「高仿iPhone13」！

九妹最近開箱假貨，而主角是火熱的iPhone13（粉色）與iPhone13 Pro（天峰藍），是從大陸網站購買，賣家也坦承表示，兩支機身都是用iPhone XR去魔改成iPhone13的外觀。九妹笑稱，因為本身還是iOS系統，只是外觀變成iPhone13，因此是屬於「高仿的iPhone13」，但是否合法就劃上問號。

九妹也拿出真機與高仿機實際PK一番，最讓大家好奇的價格部分，依容量不同，正版iPhone系列3萬初頭，iPhone13 Pro系列約4萬多；但高仿皆不到1萬元，iPhone13賣9000元、iPhone13 Pro賣9500元。

不過，九妹強調，因高仿機是從XR去魔改，若在蝦皮搜尋XR整新機，64G行情大約在8000元至1萬元左右，「差不多跟高仿一樣價錢。」其中最讓九妹驚訝的是，高仿iPhone13還會送贈品，「絕對會嚇死你們」，首先最基本的保護貼、空壓殼並不意外，重點是「給了一個正版蘋果不會給的高仿快充頭，還給了一個AirPods。」

▲九妹傻眼直呼，感覺耳機要爆炸了。



一邊拆開AirPods同時，九妹提到，現在華強北市場所賣的AirPods，其實它的仿真程度可接近到100%，怎料拿出實體後，九妹一秒掉漆直呼，「沒有捏，我覺得品質很烙賽，跟我心目中高仿的AirPods好像有點差距，這可能都不算是AirPods。」爆笑的是，AirPods會狂閃紅藍燈，再度讓九妹崩潰直呼，「怎麼好像要爆炸一樣」，且它也連不上藍牙。

結束驚魂記後，九妹解釋，因為XR螢幕尺寸是6.1吋，剛好與iPhone13大小一樣，且收整新機回來魔改，推測成本不會太高，接著他比較盒裝、機身、鏡頭、硬體，如下：

高仿盒裝：最明顯就是外面沒有Apple規格標籤，雖然有做3D印刷，但感覺是翻拍再印刷，合身的粉色沒那麼通透，盒子打開密合度不佳。

▲iPhone13 Pro的鏡頭模組破綻最明顯。

高仿外觀：iPhone13因多包了一層框，看起來比較大支，粉紅調色比預期中還有好，相似度有95%，不過開關按鍵與SIM卡槽位置與正版不一樣，按起來手感沒那麼好。至於iPhone13 Pro部分，九妹說，破綻就非常明顯，真的鏡頭模組會大一圈，且側邊框是電鍍質感，不過顏色方面，他認為高仿的天峰藍「比正版好看，比較水藍討喜一些。」

系統操作：因為手機還是XR的iOS系統（版本為15.0.2），其實滑起來很算，拍照與玩遊戲性能也正常，以及擁有A12的效能。

值得注意的是，因是從XR去魔改，基本上高仿機會裝不進市售的手機殼。最後，九妹總結2個原因來說，雖然高仿只要正版iPhone13的1/3至1/4價格，性能也是XR本身，「但我還是不建議啦」，畢竟是從大陸購買的，不管在保固，或是否賣家恐會偷安裝奇怪的東西，都無法向大家保證。