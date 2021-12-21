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蘋果傳一口氣淘汰7款裝置　「最暢銷長壽iPhone」也入列

▲蘋果發布iOS 15.2更新。（圖／取自9to5mac）

▲蘋果發布iOS 15.2，明年6月預計發布iOS 16版本。（圖／取自9to5mac）

記者張靖榕／綜合外電報導

Apple歷代最暢銷的iPhone系列產品iPhone 6 Plus，全球銷售共2.2億台，但很快就要不能用了。外媒聲稱獲得蘋果內部消息，指出2022年推出的iOS 16版本，將會一口氣淘汰7款設備，兼容度最低也只到iPhone 7。

介紹Apple相關產品為主的消息網站「iPhonesoft」指出，蘋果在全面兼容3年後，預計將在明年6月推出iOS 16版本時，排除幾款系列手機和平板電腦，包括淘汰3款A9晶片的iPhone手機，iPhone 6s、6s Plus，還有2016年推出第一代的iPhone SE。

此前iPhone 6 Plus才因將被蘋果列為「過時產品」而再次引發網友討論，這款「神機」是蘋果系統支援最長壽的機款，也是歷年來最受歡迎的iPhone手機，2.2億台銷售紀錄就連最新的iPhone 12和iPhone 13都比不過。

除此之外會在新版本中淘汰的4款裝置，還有iPad mini 4、iPad Air 2、iPad 5，以及2015年版本的iPad Pro（9.7吋和12.9吋）。

若該網站傳言屬實，蘋果新版本的最低兼容要求會是A10晶片，相關產品主要在2016年後推出。「iPhonesoft」曾成功預測iOS 13和iOS 14的支援名單，但對iOS 15爆料失準，一切僅供參考並以Apple公布支援名單為準。

另外該網站認為，Apple接下來將押寶AR/VR，可能會推出首款虛擬實境耳機，外觀也可能有所變化。

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